时尚奢华体验至上，双十二如何选购可折叠屏手机？选华为Pocket S就对了！

【天极网手机频道】双十二年终大促正火热进行中，对于很多打算购机和换机的用户来说，应该是今年最后一波值得下单的优惠时机了，尤其随着年关将至，不论是犒劳自己还是送给女友亲人当作新年礼物，都是很好的选择。

外观、性能、以及系统等无疑是决定一款手机好坏的核心因素。今年以来，折叠屏手机层出不穷，并成为高端市场上的闪耀新星，而华为作为国内最早布局该领域的手机大厂，有着深厚技术底蕴和丰富产品矩阵，例如华为Pocket S竖向可折叠屏手机，轻薄时尚，是目前市面上公认的颜值天花板，得到诸多消费者喜爱。

而且，从华为Pocket S发售一个多月的实际体验来看，它的综合表现确实不落凡俗，令人惊艳。首先，其高超的外观颜值宛如一款精致奢华的“小方盒”，尤其适合时尚女性随身携带，多样丰富的樱草金、薄荷绿、樱语粉、冰晶蓝、曜石黑、冰霜银等机身配色，个性典雅，气质百搭，符合各类年龄段和不同喜好的用户选择，每次出街都会成为大家眼中的一抹靓丽风景。

竖向折叠所带来的突出优势便是机身尺寸的缩小。华为Pocket S采用业界首创多维联动升降水滴铰链，历经40万次折叠测试，品质坚固可靠。同时，完全展开后的屏幕折痕几乎无形，6.9英寸120Hz高刷大屏带来沉浸式观看体验。而合起来后机身瞬间变得小巧，无论是在掌心间轻盈流转还是放入各种尺寸小包包内，都显得游刃有余，带给用户出色手感和无压力携带。

不光是颜值出众，并且还拥有旗舰影像。华为Pocket S搭载4000万像素超感知RYYB传感器主摄、120°大广角镜头、2.5cm超级微距、以及多光谱传感器、超广谱补光灯等顶级硬件配置，结合华为行业领先的XD Fusion Pro计算摄影、全新夜景、光斑虚化、原色引擎等软硬一体化算法融合，不惧外界环境明暗，轻松实现“所见即所得”的真实色彩还原。

镜像智拍功能的推出，更是将纵向折叠设计的优势发挥的淋漓尽致，绝对是大家手中的“最强自拍神器”。利用华为Pocket S的外部圆形副屏，拍摄者和被拍摄者均能实时预览到取景画面，再通过旗舰级超感知后摄实现真实自然且充满质感的人像摄影。

并且，不要小看华为Pocket S的外部圆形副屏，凭借华为对用户体验的深度洞察和研究，它完美支持万能卡片服务，为用户提供包含接打电话、支付宝、地图导航、音乐播放、出行刷卡、护肤美妆等丰富实用的功能创新，无需展开，一触即达，既高效便捷又带来极度愉悦的仪式感。

在预装最新的HarmonyOS 3.0系统当中，华为Pocket S内置超级中转站、超级内存管理、超空间存储压缩等多项自研优化技术。超级中转站可将图片、文档等资料暂存，在不同设备和系统生态间批量分享，快速实现跨终端文件流转;超级内存管理技术可实现前台应用优先响应，保证系统长久流畅不卡顿;超空间存储压缩降低重复文件空间占有率，且重新打开快速畅快，让用户摆脱手机空间臃肿，减少存储容量焦虑。

可折叠屏手机的问世给高端市场注入了新的活力，也将成为未来手机形态的一大主流方向趋势。华为Pocket S作为竖向折叠屏新品，将华为最高超的工业设计、最优秀的影像实力、以及最智慧的系统体验统统集成在一起，并充分发挥可折叠设计优势，无疑是目前市面上综合表现最成熟的可折叠屏手机，双二十期间仅5899元，非常值得入手。

华为折叠屏新品手机，人手一台的时尚折叠手机，玩转缤纷色彩。时尚精致+超美影像，魅力自拍+超酷性能体验。双十二至高享受24期分期免息!快趁双12的诚意优惠，现在就登录官方网上商城下单吧。