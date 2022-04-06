苹果宣布2022年线上WWDC活动将于6月6日举行

作者：大飞哥

【天极网手机频道】北京时间4月6日消息，苹果今日对外正式宣布其第33届全球开发者大会将于6月6日(星期一)至6月10日(星期五)举行。

与过去几次WWDC活动一样，2022年的全球开发者大会将以线上方式举行。2020年之前，苹果在加州圣何塞的麦肯纳里会议中心举办WWDC，成千上万的开发者、媒体从业者和苹果员工会从全球各地飞来参加这场大会。

但在2020年由于众所周知的原因，苹果推出了一个免费供所有人参加的在线活动，这种方式也将在2022年继续沿用。

“就其核心而言，WWDC一直是一个创造联系和建立社区的论坛。”苹果公司全球开发者关系和企业及教育营销副总裁苏珊-普雷斯科特说。本着这种精神，WWDC22邀请来自世界各地的开发者聚集在一起，探讨如何将他们的最佳想法付诸实践，并推动可能的发展。我们喜欢与我们的开发者联系，我们希望所有的参与者都能从他们的经历中感受到活力。

苹果的产品早已成为用户日常生活的一部分，帮助他们学习、创造、联结，如今这些作用比以往任何时候都更加重要。苹果的全球开发者社区日益壮大，开发者人数已超过3000万之多。在WWDC22期间，他们将深入了解并学习使用苹果最新技术和工具，将心中愿景化为现实。除了主题演讲和Platforms State of the Union中公布的信息，本年度的大会还将包括更多信息丰富的讲座，更多尖端的学习实验室，更多供与会人员交流的数字休息室，以及更多本地化内容，让WWDC22成为真正的全球盛会。

参加WWDC 2022不需要支付任何费用，全球所有开发者都可以参加这个虚拟活动。苹果公司计划为开发者提供会议和实验室，让他们了解将在活动中推出的新功能和软件更新，此外还将有一个传统的Swift学生挑战项目。

苹果表示，今年的活动将有更多的信息会议，更多的学习实验室，更多的数字休息室来与与会者互动，以及更多的本地化内容。虽然这次活动将是数字化的，但苹果还是计划于6月6日在苹果总部为开发者和学生举办一个特殊的活动，那就是在总部一起观看主题演讲视频，空间当然是有限的，苹果将接受亲身参与的申请。

开发者会议和信息将在苹果开发者网站或通过专门的苹果开发者应用提供。学生可以从今天开始到4月25日向Swift学生挑战赛提交他们的Swift Playground，获胜者将获得WWDC 2022的独家奖品。更多信息可在该挑战赛的专用网站上找到。

苹果很自豪能通过每年的WWDC学生计划来支持和培养下一代开发者。在过去30多年里，数以万计的学生借此磨练了自己的技能，并与各个年龄段的程序员们展开交流。他们得以继续在技术领域开展长久而成功的事业，建立风投支持的初创企业，或创办非营利性组织，致力于使用技术构建美好未来。

除此之外，预计苹果将在WWDC第一天举行在线主题演讲，发布新软件，包括iOS 16、iPadOS 16、macOS 13、tvOS 16和watchOS 9。我们也有可能在WWDC上看到新的硬件，例如可能出现的全新苹果Mac Pro，升级后的MacBook Air，以及更多可能会发布的新硬件。

苹果计划在WWDC 2022开始之前通过电子邮件、苹果开发者应用程序和苹果开发者网站向开发者提供更多信息。