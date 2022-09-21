不负“黑科技旗舰”之名，华为Mate50系列带你见证“始于昆仑跨越山海”！

作者：知寒

【天极网手机频道】自从华为Mate50系列“黑科技旗舰”于9月6日首次发布以来，便吸引了广大消费用户们的关注和喜爱。作为时隔两年后重新回归的高端旗舰，华为Mate50系列也于9月21日上午10点08分正式开售，售价4999元起，一经开售便引爆抢购热潮。

也就在当天，华为x中国探险协会x天猫超品日直播对话活动同时开启，邀请了多位探险家分享他们的极境穿越经历。早先在发布会上，余承东通过视频发布了“始于昆仑，跨越山海”的极限穿越活动，据了解活动共分两个阶段，一队探险家们从昆仑山出发，翻越艰险传奇有着”英雄古道“之称的克里雅古道，而另一队探险家将在10月出发，通过75天1500公里徒步，穿过塔克拉玛干沙漠无人区，与华为Mate50系列一起用行动彰显“极境中的敢为”精神。

值得一提的是，在直播时探险家分享此次探险经历时多次提到，拥有众多“黑科技首发”的华为Mate50系列在整个极限穿越过程中为他们发挥出重要作用。

比如华为Mate50系列首发的北斗卫星消息功能。在攀登海拔高达5000多米的山峰或穿越沙漠无人区时，往常的手机移动通信网络往往会失去信号，无法与外界取得正常联系，很容易出现失联等危险状况。而华为Mate50系列拥有北斗卫星消息硬件能力，即便没有地面网络信号覆盖的环境下也能发送位置信息等，时刻定位报平安，既让自己安心也让亲人朋友安心。

同时，手机电量续航也是不容忽略的关键问题。面对克里雅古道高海拔低气温的恶劣环境，华为Mate50系列的低温续航能力表现十分优秀。并且此次创新的应急模式，即便是1%电量也能通话12分钟，在关键时候可以派上用场，也给探险家们吃上了一颗“定心丸”。有这些“安全感”满满的功能，华为Mate50系列可以称得上是探险圈层的新宠了。

我们都知道，户外探险的目的之一便是领略大自然的鬼斧神工之美。得益于华为Mate50系列的顶级移动影像性能，相比传统单反相机体积更加轻薄便携，画质表现却异常优秀。借助多达10档的可变光圈，小光圈让远近景物都同样清晰，大光圈则在暗光场景下也能看清物体。此外华为Mate50 RS保时捷设计还首次搭载了超微距长焦摄像头，不论是动植物特写镜头还是远处风景都尽收眼底，将大自然的千姿百态完美记录在手机影像里。

最后，探险家们还尤其称赞了华为Mate50系列的坚固耐用性。这次业界首次采用的“昆仑玻璃”表壳材质，让整机抗跌落能力比过去提高10倍，在面对险峰戈壁等艰险复杂地势下提供了卓越的抗摔性。搭配上IP68级别防尘防水，不仅整机更坚不可摧，并且在雨雪等天气下也能毫无压力正常使用，经过了重重严峻考验。

山与海，自古以来便是人类精神文明的鲜明寄托。在气候恶劣的克里雅古道天险之地，我们能够理解华为那句“没有退路就是胜利之路”的深刻含义;在入眼尽是山峦、戈壁、沙漠的无人区，华为用全球首发卫星消息硬件能力、首发昆仑玻璃、创新应急续航模式等一系列技术创新，坚定前路方向，实现最终逆境突围。而这正是华为“始于昆仑，跨越山海”所代表的真正精神所在，不畏艰险，勇于探索，持续引领行业。

华为Mate50系列作为新一代“黑科技旗舰”的集大成者，无疑将华为“昆仑精神”表现的淋漓尽致。9月21日，华为Mate50系列全面开启首销， 上手机淘宝APP搜“华为Mate 50”，来天猫华为官方旗舰店参与#FormatAID_0##FormatAID_1##FormatAID_2#，成为店铺会员即有机会获得千元大额券。

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