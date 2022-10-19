先质疑再相信！苹果重新评估iPhone 14 Plus需求

【天极网手机频道】在iPhone 14销量滑铁卢之后，后发的iPhone 14 Plus也没能撑起提升标准版iPhone销量的重任。10月19日消息，The Information报道称，由于iPhone 14 Plus销量并没有达到预期，供应商方面反馈，苹果已经呼吁暂停iPhone 14 Plus的生产，“同时其采购团队会重新评估对该产品的需求”。

目前，苹果已告知至少一家中国制造商立即停止生产iPhone 14 Plus组件，同时苹果采购团队正在重新评估对该产品的需求，消息人士表示，处于下游供应链的两家中国模块组件厂商也分别削减了70%和90%的产量，他补充说，这两家供应商是唯二为iPhone制造特定模块的供应商。由此可见，iPhone 14 Plus的产量缩减几成定数。

iPhone 14 Plus是本代iPhone发售最晚的一款产品，直到10月7日才正式上市，作为对比，iPhone 14、iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max都已经在9月就开启了预订和发货流程。iPhone 14 Plus是iPhone标准款系列中的一个新规格，它取代了iPhone 13 mini的位置，但其定位与iPhone mini版本又不太一样。据报道，iPhone 12 mini销量的低迷让苹果早在iPhone 14 Plus 发布之前就转向销售更大的型号。

iPhone 14 Plus的产品定价在iPhone 14系列中是比较合理的，但除了更大的屏幕和更长的续航，这款产品与iPhone 14没有任何区别，并且从售价来说，前代iPhone 13 Pro的价格仅比iPhone 14 Plus贵1000元，在iPhone 14 Pro系列与标准版差距进一步拉大的背景下，iPhone 14 Plus的价格也没有想象中有竞争力。

此外，明年的iPhone 15系列会不会保留Plus机型仍然是一个未知数。作为推出两年即被取消的机型，iPhone mini系列推出了两代，但实际上iPhone 12 mini的销量不佳已经让苹果感到担忧，但是当时iPhone 13 mini的进程已经到了无法叫停的阶段。

尽管已经出现了需求疲软的早期迹象，但The Information报道称，苹果仍打算在明年秋季推出iPhone 15 Plus。但明年的情况与今年可能又有所不同。此前有爆料称苹果或将推出Ultra版本的新iPhone，进一步拉大iPhone各版本之间的差异，届时iPhone 15 Plus的价格、配置就很值得期待了，或许会迎来一波口碑反转也说不定。