OPPO A98配置信息曝光，一亿像素＋67W充电售价亲民

【天极网手机频道】众所周知OPPO A系列定位入门级别，在千元机级别中属于非常出色的那一款，也是OPPO国内出货量最大的系列之一。近日，一款型号为 PHQ110 的OPPO 5G手机入网工信部，外观与之前入网的 PHJ110 十分相似，外观是采用了全新的双环设计以及渐变色涂装。虽然目前尚不清楚是哪一系列机型，不过有爆料称其是传闻中的OPPO A98。

从曝光的证件照来看，OPPO A98后置镜头模组采用了竖向双圆环设计，底部还有一个长椭圆装饰，只有两个小尺寸摄像头，前置居中打孔摄像头。根据此前的报道称，OPPO A98将提供Full HD+分辨率、120Hz刷新率和高达 2160Hz 的 PWM 调光。OPPO A98前置是一颗1600万像素的镜头，后置是搭载了一颗108 兆像素的主摄像头，另外一颗则是200万像素镜头。

性能配置上，OPPO A98很有可能搭载骁龙778G移动平台，并且提供高达12GB运行内存和256GB的存储空间，内置一块5000mAh电池，支持67W快速充电。此外，OPPO A98还支持屏幕指纹解锁和NFC功能。

另外，在3C认证平台的数据库中发现了另一款带有PGW110的OPPO手机，猜测是Reno 9系列，关于Reno9系列的消息也是挺多的，根据最新的爆料来看，Reno9系列会搭载骁龙8+Gen1移动平台，前置为3200万像素，后置则是搭载5000万像素影像模组。虽然曝光的信息并不多，不过很多网友很好奇为什么Reno9系列不搭载骁龙8+Gen2移动平台，毕竟骁龙8+Gen2也快发布了，而且按照OPPO Reno系列发布时间来看，大概是年底会发布，应该是会搭载骁龙8+Gen2的。不过也有传闻说这一次Reno9系列要走量，选择这颗处理器确实可以定一个更低的价格。但是有最大的可能是，OPPO这一次可能会同时提供骁龙8+Gen1和骁龙8 Gen2版本的Reno9系列也说不定，届时大家可以期待一下。