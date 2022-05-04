开发者可申请抽签参加苹果WWDC 2022线下活动

作者：大飞哥

【天极网手机频道】5月4日消息，开发者可以从5月9日开始申请参加6月6日的全球开发者大会亲身"特别活动"。苹果宣布WWDC将于2022年6月6日至6月10日举行，随着美国疫情趋缓，WWDC 2022的第一天有亲临现场的环节。这个只有开发者参加的特别活动是苹果公司自2020年新冠疫情大流行以来举办的第一个亲临现场活动。

任何参与了苹果开发者计划或苹果开发者企业计划参与者都可以从5月9日开始申请参加。随机选择抽签将决定哪些申请人能够参加，这与以前的WWDC亲临活动很相似。

虽然WWDC的主题演讲和会议仍然是预先拍摄的数字活动，但苹果正在邀请开发者亲自参加这一特别活动。与会者将与苹果工程师和专家一起观看预先录制的主题演讲，并获得进入苹果总部全新打造的开发者中心参观的机会。

开发人员可以在太平洋时间5月9日上午9点至5月11日上午9点提交参加申请。抽签的获胜者将在太平洋时间5月12日下午6点前得到通知。

WWDC是苹果公司向全世界展示其最新操作系统更新和开发者工具的年度活动。预计今年苹果将分享有关iOS 16、iPadOS 16、macOS 13、tvOS 16和watchOS 9的信息。与往常一样，硬件是否会在WWDC上发布持续有耳闻，但苹果近年来在该活动中基本上没有宣布新硬件产品。

截至目前，有关以上五大操作系统更新的实际新功能爆料还没有最新消息，不过作为我本人最期待的是在今年的WWDC上亮相最新的用于MR的最新OS以及能够发挥M1真实性能的最新iPadOS 16。