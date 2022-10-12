统一充电接口时代将至 融合快充之路仍道阻且长

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【天极网手机频道】当地时间10月4日，欧盟启动关于统一便携性电子设备充电接口立法投票，最终以602票同意、13票反对、8票弃权的压倒性结果立法通过。法案规定，从2024年底开始，所有手机、平板电脑、数码相机、便携式导航系统等便携智能设备新机都必须使用USB Type-C的充电接口。从2026年起，USB Type-C还将成为笔记本电脑充电器的标准接口。

法案一经通过，对科技厂商或多或少存在一定的影响，被迫调整生产策略，而苹果公司或将成为受影响最大的企业之一。众所周知，苹果手机目前仍在使用Lightning接口，倘若改用其他竞争对手已使用许久的USB Type-C接口，苹果公司可能会面临巨大的金额损失。

统一充电接口后苹果每年损失百亿？

近日，一则“统一充电接口或让苹果每年损失百亿”话题冲上微博热搜榜，引发行业内外人士热议。自2012年开始，苹果推出了Lightning充电接口，在需要精准接入手机充电接口的当时，算是手机行业的一大进步。但随着近些年其他手机厂商均采用USB Type-C接口后，曾经备受用户青睐的Lightning接口，反而成了一道枷锁，被用户所诟病。

毕竟，相比起另外使用一条充电线，用户想必更愿意选择仅用一条线，就能实现为多个电子产品充电，使用体验也会获得不小的提升。而统一充电接口或让苹果每年损失百亿，其主要源于MFi的授权认证费。

市面上在售的Lightning接口充电线，主要分为苹果官方自产与授权配件厂商生产两种。一方面，苹果官方自售的Lightning接口充电线，相比起其他厂商在售的官方数据线，价格相当昂贵，用户购买所需花费的成本自然是极高的。另一方面，授权配件厂商想要生产Lightning接口充电线，必须向苹果购买MFi芯片，并且经过认证授权后才能出售。

基于iPhone庞大的用户群与手机较长的使用寿命，所需的Lightning接口充电线也是与日俱增，其中产生的利润显然是相当可观的。《每日邮报》曾估算过，苹果每年用过卖Lightning接口充电线和MFi认证，可以赚到50亿美元(约合人民币355.8亿元)，甚至超过了国内手机厂商的年营收利润。因此，倘若失去Lightning接口充电线的利润，苹果公司每年损失百亿并不是空穴来风，甚至犹有过之。

私有协议&公有协议

在未来的几年内，苹果公司应该会逐步完成充电接口的过渡，以USB Type-C取代Lightning，加上如今绝大部分手机厂商，USB Type-C接口将成为最主流的选择，统一充电接口的时代似乎近在眼前。然而，统一充电接口，并不意味着万事大吉，还有充电协议的问题。

在电子产品领域，充电协议主要分为公有协议与私有协议。顾名思义，公有协议是通用型，任何设备都可以通过该协议进行充电;而私有协议则为厂商自研技术，一般只为自家品牌的设备提供该协议的快充。受限于公有协议存在的诸多问题，目前市面上的快充基本上都是采用私有协议。

笔者认为，在被迫更换充电接口后，苹果完全有可能会仿造安卓厂商，走上私有协议的道路，只不过需要更改苹果以往的策略。在大众的认知里，iPhone的充电功率一直都低于安卓手机，至今仍不超过30W，由此也产生了高功率会影响电池健康度的刻板印象。其实不然，影响电池健康的主要原因是温度，长期处于高温状态的电池，其使用寿命会受到较大影响。短时间快充带来的温度影响，对于电池寿命的影响其实并不大，因而苹果所采取的低功率充电策略完全有可能是利益使然。

倘若苹果也走上私有协议的道路，那么对于新发售的iPhone手机，则需要重新配备新的充电器与充电线，并且功率提升的速度可能会高于以往更新的速度。对于消费者来说喜忧参半，获得高功率快充的同时，可能需要花费更高的成本去更换充电器，苹果因此也能够弥补回损失。从某种程度上来说，苹果走私有协议道路，是实现双赢的最佳方案。

融合快充之路仍道阻且长

或许很多人在想，在统一充电接口后，统一充电协议是否也快了？答案是：很难。

对于手机厂商来说，目前所提供的公有充电协议无法满足需求，只有通过自研的快充技术才能实现超百瓦的快充功率。同时，私有充电协议能够保证自家产品的独立性，这一点和苹果的MFi认证类似，可以通过获取专利授权费获得不小的利润。当然，由于目前购买国产手机基本都会赠送充电器，所以其利润并没有像苹果那般夸张。

统一充电协议虽然困难，但并不是毫无举措。近期，电信终端产业协会相继发布了多家手机企业共同参与制定的《移动终端融合快速充电技术规范》以及《移动终端融合快速充电测试方法》;另外，由中国信通院、华为、OPPO、vivo、小米牵头，联合矽力杰、瑞芯微、立辉科技、昂宝电子等多家终端、芯片企业和产业界伙伴共同努力完成的新一代融合快充协议――UFCS融合快充协议即将正式落地。

诸如此类的相关规范和标准，本身并不具备很高的强制性，但也算是一种尝试。在笔者看来，融合快充之路仍道阻且长，短期内最好的结果显然是“求同存异”。一方面加快融合快充协议的落地，逐步提升至适合大众可接受的充电功率;另一方面，保留私有协议的存在，让手机厂商为自家产品提供更高功率的充电协议。如此双管齐下，方能保证手机厂商产品的差异化定位以及用户的差异化需求。

写在最后

基于环保的理念，所谓的“购机不赠充电器”仅仅只是“形式主义”，反而加重了用户的购机成本。只有当融合快充协议切实落地，并且功率发展至足以满足大部分消费者需求的标准后，才算真正的“环保”。从目前来看，统一充电接口的时代或许将至，而融合快充之路仍道阻且长，但不管如何，“只需一个充电器”的时代还是值得憧憬一下的。