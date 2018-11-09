调查报告显示iPhone XR 的销量令苹果失望 目前已经降价近千元

【天极网手机频道】今年苹果推出的三款新iPhone当中，iPhone XR无疑是其中最受欢迎的一款机型。毕竟这款iPhone相比iPhone XS系列有着更高的性价比，苹果公司也对这款产品寄予厚望。在iPhone XR上市前夕，苹果对其宣传力度可谓是不遗余力。很多分析师都认为，iPhone XR有将为苹果创造一波销售热潮，甚至可能将成为过去5年内销量最高的苹果产品。然而结果却让苹果公司大失所望。

iPhone XR

iPhone XR首发当天的销售场面十分冷清，甚至黄牛都拒绝回收iPhone XR。不仅如此，近日一份报告显示库比蒂诺现已停止大规模生产iPhone XR，苹果甚至还要求其手机组装商富士康和和硕暂缓生产iPhone XR。就连小型iPhone组装商Wistron也暂时被停产，但是还是要做好生产准备。

根据爆料，富士康最初为iPhone XR准备了近60条生产线，但是近期仅启用约45条生产线。消息人士称，目前不需要这么多生产线。这意味着富士康每天要少生产大约10万部iPhone XR，与最初的乐观预期低20%至25%。iPhone XR的市场需求意外低迷也导致苹果的股价大跌，甚至跌破万亿美元大关。

iPhone XR

另外，据知情人士爆料，在iPhone XR产能下降的同时，iPhone 8和iPhone 8 Plus却将获得约500万部的订单。这不得不让人感到十分震惊，要知道iPhone 8的外观还是4年前的设计，与现在的全面屏设计相比，iPhone 8的屏占比十分之低。

虽然iPhone 8的外观设计已经过时了，但是这款手机在性能方面依然可以吊打大部分安卓手机，况且iPhone 8的起售价已经降至3000元价位，此时购买iPhone 8性价比十足。

事实上，只要是贴上苹果LOGO的手机，都能受到消费者的青睐，只要价格不要太高。iPhone XR作为今年三款iPhone新机最便宜的一款，起售价也达到了6499元。在笔者看来，一款阉割严重的iPhone竟然售价6499元着实不可思议，而这应该也是iPhone XR销量低迷的主要原因。

iPhone XR

为了提高iPhone XR的销量，许多第三方经销商已经将iPhone XR的价格降至5688元，与官网相比，降价近千元。降价之后，京东、天猫等电商平台的iPhone XR销量大增，甚至还能冲击手机榜冠军，可见降价后的iPhone XR确实很有吸引力。

根据苹果最新季度的财报显示，苹果iPhone的销量已经连续多个季度毫无上涨，造成这个原因主要是iPhone的定价越来越高。这两年随着智能手机市场的饱和，不只苹果，许多国外安卓厂商今年的销量也都不怎么样，苹果这次大幅上抬售价原因之一可能是为了解决销量低迷的问题，苹果试图通过上调价格来抵消手机销售低迷带来的亏损。

iPhone的价格连年上涨

对于iPhone XR本身来讲，这是苹果今年的新机，但是外观设计上屏幕大黑边与720P分辨率却让人看不出来它到底“新”在什么地方。笔者认为iPhone XR最值得一提的地方就是它的苹果A12仿生处理器，有了这款处理器，让这款“廉价版iPhone”的性能可以比肩价格上万的iPhone XS Max。不过笔者觉得iPhone XR目前的价格依然还是贵了，相比目前5399元的国产安卓旗舰华为Mate 20 Pro，iPhone XR仍然还有很大的利润空间。

（ 作者：徐林辉 责任编辑：徐林辉）

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