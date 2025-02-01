2024科技圈大事盘点国内篇：什么叫【惊喜】

【天极网手机频道】2024年已经过去，又到了对这一年进行总结的时候。科技圈仿佛是一个永不熄灭的创新熔炉，持续迸发出令人惊叹的火花，人工智能依然在悄然进阶，航天探索取得新的壮举，每一个角落都在上演着改变世界格局与人类生活方式的精彩大戏。就让我们一同穿越时光回廊，细数2024年科技圈那些震撼人心、意义非凡的大事件。我们先从国内篇开始，今年国内科技圈可以说亮点满满，各大公司为我们翻译了“什么叫惊喜”。

・华为发布首款三折叠机型Mate XT非凡大师

2024年9月10日，华为在“见非凡”品牌盛典及鸿蒙智行新品发布会上正式发布了全球首款商用三折叠屏手机华为Mate XT非凡大师，宣告折叠屏机型迈入新阶段。

华为Mate XT非凡大师展开之后屏幕尺寸达到10.2英寸，是目前全球商用的最大折叠屏手机。独特的三折叠设计让用户可以在单屏、双屏、三屏三种形态之间灵活切换，满足不同场景下的使用需求。值得一提的是，Mate XT展开后厚度仅3.6mm，是全球最薄的折叠屏手机。通过首创华为天工铰链系统实现了双轨联动和内外弯折，华为攻克了屏幕和铰链技术的难题，解决了三折叠屏手机量产的可靠性问题。

可以说，Mate XT非凡大师进一步强化华为品牌的高端形象，巩固了华为在高端手机市场的地位，同时引领了折叠屏手机的新潮流，为整个行业的发展提供了借鉴和启示。

・《黑神话：悟空》正式发售

2024年8月20日上午10点《黑神话：悟空》全球同步上线，这也是2018年8月20日游戏科学首次公布《黑神话：悟空》的实机演示视频后提交答卷的一刻。《黑神话：悟空》作为真正意义上的首款国产3A大作，其具体游戏进程、美术设计、玩法等相关内容在此就不过多赘述，相关剧情分析、游戏攻略、整活视频等内容已经极为丰富。

《黑神话：悟空》一经发布就引发全网热度，并且一度成为全球玩家讨论的焦点。从数据上来看，《黑神话：悟空》仅用三天时间便在各大平台上卖出超过1000万份，上线首月在Steam平台上的销量超过2000万份;上线当天中午，在Steam平台的同时在线人数突破140万;据VG Insights统计，截至2024年11月28日，《黑神话：悟空》在 Steam平台的销量已经突破2230万份，销售额超过11亿美元。

作为千万玩家中的一员，我认为《黑神话：悟空》无论是游戏性、音乐、美术都可以用顶级评价，尽管在地图引导、空气墙等方面经验不足，但瑕不掩瑜。目前，Steam平台的用户评测数量已突破百万大关，达到1002968条，整体评价为 “好评如潮”，好评率达96%。值得一提的是，11月22日，《黑神话：悟空》荣获第42届金摇杆奖 “年度终极游戏” 以及 “最佳视觉设计” 两项大奖;12月13日结束的TGA2024上，《黑神话：悟空》荣获最佳动作游戏大奖和玩家之声大奖，充分体现了玩家的高度认可，也证明了游戏在动作、视觉呈现和综合品质上的卓越表现。

・小米SU7正式上市

2021年3月，小米首席执行官雷军宣布小米科技正式进军智能电动汽车行业。时隔三年，2024年3月28日，小米造车的首款车型――小米SU7正式上市，雷军在小米汽车上市发布会上宣布，小米SU7标准版售价21.59万元起，Pro版售价24.59万元，Max版售价29.99万元。上市27分钟后大定突破5万台，24小时后突破88898台，当日5000辆创始版全部售罄。

2024年4月3日，小米SU7首批交付仪式在小米汽车工厂总装车间举行，雷军亲自向首批车主交付新车，与此同时全国28城交付中心也同步开启首批交付;截至4月2日，小米SU7已有超过10万人大定。12月1日，小米汽车发布最新销量数据。今年11月，小米SU7交付量再超2万辆，小米汽车官方表示，“对于达成全年超过13万辆的新交付目标充满信心”。

・华为HarmonyOS NEXT 5.0正式发布

10月22日，我国首个国产移动操作系统――华为原生鸿蒙操作系统正式发布，这也是继苹果iOS和安卓系统后的全球第三大移动操作系统。原生鸿蒙的出现打破了苹果iOS和谷歌安卓系统的双寡头垄断局面，形成了三足鼎立之势――原生鸿蒙的诞生意义非凡。

HarmonyOS NEXT 5.0实现了系统底座全栈自研，去除了Linux内核和AOSP代码，在操作系统核心技术上不再依赖国外，包括AI框架、大模型、编程语言在内全部自研，是破除国外技术限制“卡脖子”，也让中国在操作系统底层技术领域有了话语权。

在华为方舟引擎等技术的加持下，HarmonyOS NEXT 5.0系统流畅度大幅提升，整机性能提高约30%，运行内存平均节省达1.5GB，续航增加约56分钟。在多任务处理、大型应用启动和游戏加载时速度更快且无卡顿，为用户带来高效、顺滑的操作感受。同时，HarmonyOS NEXT 5.0也是面向AI的系统，与AI深度融合，集成了强大AI能力。语音助手小艺更智能，对复杂指令的理解能力大幅提升，能在办公、社交等多个场景中提供高效帮助。

另外，华为HarmonyOS NEXT 5.0能够为华为全场景智慧生态提供底层支持，在手机、平板、智能穿戴产品、汽车、智能家居等多个品类实现跨设备无缝协同，为用户打造一个便捷高效的万物互联的世界、推动智能化升级铺平道路。

・英伟达涉嫌违反反垄断法被调查

12月9日消息，据国家市场监督管理总局官网公告，因英伟达公司涉嫌违反《中华人民共和国反垄断法》及《市场监管总局关于附加限制性条件批准英伟达公司收购迈络思科技有限公司股权案反垄断审查决定的公告》(市场监管总局公告〔2020〕第16号)，市场监管总局依法对英伟达公司开展立案调查。

公开资料显示，迈络思科技(Mellanox Technologies)于1999年成立，提供基于InfiniBand和以太网技术的计算机网络产品，包括互联网相关产品的研发、生产和销售。英伟达于2020年4月宣布完成收购迈络思科技，交易价值为69亿美元。

实际上，在收购完成之前的2019年4月，市场监管总局就收到了本案经营者集中反垄断申报。次年2月，市场监管总局对此进行立案审查，认为此项集中对全球和中国GPU加速器、专用网络互联设备和高速以太网适配器市场具有或者可能具有排除、限制竞争效果。此次并非英伟达首次涉反垄断调查，法国、美国、欧盟均已先行展开。英伟达在 AI 芯片市场份额极高，此次我国调查彰显维护公平竞争决心，防止其垄断阻碍对手、抑制竞争，亦将提振国产芯片市场信心，推动行业良性发展。