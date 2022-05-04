Google可折叠手机设计优于Galaxy Z Fold 4，行业标杆或今年发布

作者：大飞哥

【天极网手机频道】5月4日消息，Display Supply Chain Consultants(DSCC)的首席执行官Ross Young在最新的推文中表示，Google的首款可折叠手机Pixel Notepad(非官方名称)在设计方面，可能会优于今年夏季推出的 Galaxy Z Fold 4。

Young在推文中写道Galaxy Z Fold 4和Pixel Notepad都将有类似尺寸的可折叠显示屏。最大的区别涉及长宽比。Google的盖板显示屏显然不会像三星的那么高。Pixel Notepad可能有一个5.8英寸的外部显示屏，而Fold 4为6.19英寸。

Galaxy Fold的设计问题之一是高度问题。这款手机太高，不够宽。因此，当手机折叠时，它不能提供良好的单手操作体验。解决这个问题很简单，我们已经看到OPPO在Find N上做到了。

如果杨的信息是准确的，Pixel Notepad将提供比Galaxy Z Fold 4更好的封面显示体验。这是在其他使Pixel记事本更具吸引力的原因之上的另一个好处。

与Galaxy Z Fold 4和其他任何可折叠手机相比，Pixel可折叠手机将获得更快的Android系统更新。而且，既然Google正在制造自己的设备，它将在Android系统中建立更多可折叠显示器的友好功能。

除此之外，Young没有谈到我们期待何时可以看到Google的第一款可折叠产品的时间节点，但一个合理的猜测是在Pixel 7系列的秋季发布会前后。市场此前普遍预计Google的第一款可折叠手机会在2021年的某个时候推出，但事实上并没有。

但现在看来，Pixel Fold(现在叫Notepad)的传闻又开始了。它的价格预计为1400美元，设计上类似于OPPO Find N宽而短，而不是窄而高的设计语言。它有可能继续使用自行研发的Tensor芯片，也可能会继续沿用旧的Pixel相机硬件，即Pixel 2至3、4和5系列的1220万像素IMX363主传感器，一个1200万像素IMX386广角传感器，以及两个800万像素IMX355的前置自拍摄像头。

有趣的是，内屏打开时启动自拍摄像头，Pixel Fold可能会使用一个精心设计的隐藏机制，就像下面显示的那样来自Google赢得的一项专利。

随着三星、摩托罗拉、华为、小米、oppo、vivo等公司接连不断的推出可折叠手机，似乎该产品类别将持续存在，至少在未来几年内，而制造商正在权衡消费者对这些设备的兴趣。 首批上市的可折叠手机均非常昂贵，而且在可折叠机制和铰链方面并不是特别可靠。

随着时间的推移，价格下降了，可靠性提高了，翻盖式可折叠等新形式因素已经进入市场。 现在，我们正在等待两大移动玩家涉足：苹果和谷歌。

在这个阶段，我们多年来一直在听到有关可折叠iPhone的消息，最新的传言指出，它会在未来几年才会推出。 鉴于苹果倾向于等到技术创新得到充分确立和完善后再将其添加到iPhone中，谷歌的折叠手机似乎很可能会提早出现。如果谷歌能够以搭载更符合使用逻辑的系统以及稍显合理的价格出售该产品，那么这可能是可折叠手机销售的又一次重大推动力。