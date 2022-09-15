明年将会有多款手机搭载一英寸大底，蔡司、哈苏联名都来了！

作者：骷

【天极网手机频道】自从小米12S Ultra发布之后，其搭载的1英寸大底搭配徕卡的调色，在市场上取得了不错的口碑。如此优秀的传感器，其他厂家肯定不会就此放过，最近就有消息透露，明年的新机将会普遍采用这一传感器。

说起小米12S Ultra，给人印象最深刻的就是其背后那个硕大的镜头模组，甚至都比得上一款入门的数码相机了。如此巨大的镜头模组采用了镶嵌金边的设计，极具辨识度。不过也得益于这么大的模组，才能装得下小米和索尼共同研发的IMX 989一英寸传感器。这枚传感器拥有5000万像素，采用Quard-Bayer像素阵列，融合像素后单像素尺寸可以达到3.2μm，具备优异的降噪能力，让画面更加纯净，一英寸的超大传感器带来了超大单帧动态范围，拥有更出色的高光压制能力。

同时搭配与徕卡联合研发的Leica Summiocron 1:1.9-4.1/13-120 ASPH.镜头，覆盖了13mm-120mm焦段，这三颗镜头具备高解析力、高透光率、低色散以及低眩光的表现。并且系统内置两种徕卡风格，分别是徕卡经典以及徕卡生动。

徕卡经典风格可以更精准的还原真实的色彩，通过保留画面中真实的光影明暗对比，让照片呈现出更丰富的细节，也为图像的后期调整预留出空间。徕卡生动风格在真实色彩的基础上，对画面的亮度、饱和度进行的调整，带来更加鲜活画面，更突出画面的色彩。

对此，DxoMrak在自费购买的小米12S Ultra中给出了这样的评价：在高光到极低光之间的各种条件下，风景、城市景观和人像的曝光都很好;照片和视频的动态范围都相当宽广;照片自动对焦在所有照明条件下都是准确的;在纹理保留和图像噪点之间有极好的平衡;图像演色性很有意思，两种徕卡模式提供了不同的演色性，但图像质量相似;长距离变焦的图像质量很好。

看到小米12S Ultra在影像上如此优秀的表现，其他厂家肯定也坐不住了。根据知名爆料博主的爆料，到明年第一季度，市面上将会出现联名徕卡的 1 英寸主摄手机、联名哈苏的 1 英寸主摄手机、以及联名蔡司的 1 英寸主摄手机。结合各手机厂商目前产品线，这些机型可能为小米 13 Ultra、OPPO Find X6 Pro、vivo X90 Pro。

此外，还有消息称小米 13 Ultra 将补足 12S Ultra 的快充遗憾，采用超百瓦快充。对于 OPPO Find X6 系列，OPPO Find X6 标准版将采用 1.5K 分辨率屏幕，Find X6 Pro 将采用 2K 分辨率屏幕。影像方面，OPPO Find X6 系列将采用新款高像素长焦摄像头。外观方面，OPPO Find X6 系列将采用单挖孔曲屏设计，机身背部为“家族式不可能的曲面 3.0”，预计该机会在 OPPO Find X5 背部设计上有所升级。

看来明年的手机市场在影像系统上又将迎来一场血战，不知道这次集体升级的国产手机影像能否跟三星甚至苹果扳扳手腕呢？