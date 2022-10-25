一加Ace Pro原神限定版发布，竟然没有涨价还送这个？

【天极网手机频道】10月24日，一加正式发布了一加Ace Pro原神限定版，新机附带胡桃主题，并且联合米哈游专门为《原神》设计了HyperBoost游戏引擎，配合代号：炼金的独家游戏联合调优计划对原神新版本的持续优化。

一加Ace Pro早在八月份就已经发布，在发布会上，一加中国区总裁李杰表示，对于一加 Ace Pro来说，硬件性能只是基础，极致的体验才是核心，“一加 Ace Pro将是行业首款兼具极致性能与全面体验的性能手机，它就是性能手机新标杆”。一加Ace Pro采用第一代骁龙8+移动平台+、LPDDR5和UFS 3.1顶级性能组合，在市场普遍采用 12GB 作为顶配的内存方案时，一加 Ace Pro 率先采用 12GB 起步，至高支持 16GB 的大内存方案。

同时，一加Ace Pro配备了一块国产的京东方6.7英寸自研蓝钻排列屏幕，对屏幕像素设计底层逻辑架构进行全面优化，使显示画质大幅升级，峰值亮度可达950nit，DCI-P3色域高达100%，色彩更加艳丽丰富。

这块柔性OLED屏幕在设计方面也实现了创新性突破，通过采用京东方创新一体裁切贴合技术以及中置挖孔设计，精准控制屏幕边框，将屏幕下边框降低至仅1.31mm、侧边框0.93mm、上边框0.84mm，在实现极窄边框显示效果的同时，屏占比高达93.4%。

此外，这款手机在行业中率先支持超级 n28 5G信号，n28具备信号覆盖面积更广、穿墙能力更强的信号能力，一加 Ace Pro通过 4 根高性能天线，同时 4 路接收 n28 5G 信号，带来超级 n28。一加 Ace Pro 机身内置 15 根天线 360度环绕式分布，全方位捕捉手机信号。其中 Wi-Fi 定向加速技术和 5G 动态调节技术，从源头上保证网速。

一加 Ace Pro所搭载的骁龙8+处理器相较上一代CPU和GPU性能提升10%，同时功耗降低30%，能效比显著提升。同时全系标配长寿版 150W 超级闪充+ 4800mAh 大电池组合，从 1% 充到 100% 仅需19分钟，充电 1 分钟，即可开黑一局。10 小时重度续航测试后，一加 Ace Pro 仍能保持 6% 的电量，完全满足日常使用需求。

一加Ace Pro搭载电池健康引擎，在完全充放电1600次后，电池健康度依然能够保持80%以上，相较于行业常规的800次，电池寿命是行业的2倍以上。用户即使1天1充，使用4年后一加Ace Pro的电池依旧很耐用。

配置方面，这款限定版手机和基础版基本相同。在1080p分辨率不变情况下，一加Ace Pro原神限定版运行1小时《原神》平均帧率高达59.3帧;在满电到关机的3.5小时高时长游戏下仍可保持平均帧率58.5帧的表现。一加还表示未来将继续保持合作，持续优化《原神》游戏体验。

除配置方面外这款机型还有大量的细节处理，例如定制设计：以胡桃的乾坤泰卦帽为配色灵感，背面机身是深棕色丝绸玻璃背板，还有引蝶Logo，闪光灯有梅花瞳定制设计:开机动画采用全新设计的「引蝶 Logo」;息屏时钟巧妙融合梅花、蝴蝶等胡桃相关元素;指纹解锁动效与充电动画均都有胡桃的火焰元素;解锁屏幕，便是灵动的胡桃与蝶共舞动态壁纸;一加还对 60 余个常用应用图标重新设计;更多惊喜细节待旅行者亲自上手后细细挖掘;小布语音助手新增胡桃原声音色

限定周边：「璃月港」纹理设计礼盒、「引蝶座」充电头 / 冰肤散热保护壳、「护摩之杖」卡针、胡桃 - 璃月港 亚克力桌面摆件、胡桃的好伙伴摆件、胡桃定制表情贴纸、立绘海报以及《致旅行者的一封信》(可兑换)。

定制软件主题：开机动画、指纹解锁、息屏显示插件、应用图标，键盘皮肤，NFC 卡片，日历，语音助手胡桃原声音色，手机铃声，闹钟等全方面定制设计。

新机只有16GB + 512GB的顶配版本，依然是4299元，虽然新增一系列联名内容但并未涨价，而且新机内还赠送了1000原石、一系列定制周边、一个冰肤散热保护壳，将于10月24日20:00预售，10月31日20:00正式开售。