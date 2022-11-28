年底换新季已到，多款机型任君选择

【天极网手机频道】转眼又到年底，各家厂商已经陆续推出重磅产品，作为自家的压轴产品，每一款产品都十分出色。正巧即将迎来双十二，没有赶上双十一末班车的同学，不如看看双十二的首班车有哪些值得关注的好产品。

荣耀Magic Vs(7499元起)

今年1月，荣耀发布了旗下首款折叠屏手机――荣耀Magic V，凭借出色的用机体验，荣耀Magic V赢得了长时间一机难求的火爆销售局面，彰显了荣耀折叠屏的技术创新实力，可以说是成为近几年折叠屏市场的标杆产品。时隔10个月，荣耀带着全新荣耀Magic Vs折叠屏正式亮相.

荣耀Magic Vs外屏搭载一块 6.45 英寸 OLED 屏幕，比例21:9，非常接近传统直板手机，分辨率2560x1080，支持120Hz刷新率，另外通过新一代聚光显示技术，荣耀Magic Vs实现了外屏全局最高亮度1200nit的优异指标，而功耗在相同亮度下则降低10%。内屏展开则是一块7.9英寸的 OLED 2K屏幕，尺寸比例10:9，分辨率达到2272x1984，内外双屏均支持HDR10+的高动态范围，支持10亿色及100%的DCI-P3广色域以及1920Hz高频PWM调光，以更高的调光频率，减小手机暗光下的亮度波动，有效降低低亮度的显示闪烁度，减轻用户用眼压力，并且首次实现了让屏幕模拟自然光的动态模式，推出了“类自然光护眼”功能，有效缓解视觉疲劳。

背面设计上，配色相比以往都更为大胆鲜艳，除了经典的黑色(亮黑色)配色之外，还新增了天青色和燃橙色(素皮)，不管是什么颜色都充满个性。后置三摄系统以竖列的方式放置在左上角，左下方是经典HONOR LOGO，磨砂材质的背板让触觉体验更上一层楼。

荣耀Magic Vs采用全新的自研“鲁班0齿轮铰链”，通过航天级轻质材料，榫卯一体化成型工艺，不仅实现了产品整体形态的轻薄可靠，更借此增大了电池容量，解决了折叠屏手机续航不足的行业难题。

荣耀Magic Vs搭载了第一代高通骁龙8+移动平台，此芯片是高通在今年上半年发布的旗舰芯片，处理器采用台积电4nm工艺，实现了能效和性能双突破，还从AI、影像、游戏、连接技术领域带来优异的终端体验。

影像方面，荣耀Magic Vs的两颗前置均为1600万像素镜头，后置由5400万像素IMX800视频主摄+5000万像素超广角(122度)/微距(2.5厘米)镜头+800万像素长焦镜头影像系统组成，其中长焦镜头支持3倍光学变焦以及30倍数码变焦。

充电方面，得益于全新升级的铰链方案，内置的5000mAh大容量电池相比上一代增加250mAh，是此次电池扩容的重要功臣之一。同时，荣耀Magic Vs还通过选择成本更高的锂电池，增加电池密度，又从电池本身增加了部分电池能量，从而实现了电池总体电量的增加。荣耀Magic Vs基于双电池并联充电方案，支持有线66W超级快充。

作为一款合格的主力机，在细节以及系统应用方面也要做得面面俱到。荣耀Magic Vs搭载MagicOS 7.0版本，实现了PC、PAD、手机互联的三屏无缝联动，共享键鼠，在电脑与手机/平板间跨屏随意拖拽图片、文件和文档;同时支持安卓与Windows系统设备，而且为业界首家支持手机设备的系统。

本次发布的荣耀Magic Vs系列包括两个版本：荣耀Magic Vs及荣耀Magic Vs至臻版，荣耀Magic Vs提供包括天青色、亮黑色，燃橙色(素皮)等三种配色，8GB+256GB版7499元、 12GB+256GB版7999元、12GB+512GB版8999元;荣耀Magic Vs至臻版 16GB+512GB售价10888元，提供凤羽金、亮黑色两种配色版本。荣耀Magic Vs和荣耀Magic Vs至臻版将在11月23日 18：08 在荣耀商城、各大授权电商及各授权门店预售开启，11月30日10：08，正式开售，感兴趣的用户别错过这次首销了。

OPPO Reno9系列(2499元起)

全新OPPO Reno9系列凭借超大内存结合旗舰级芯片，提供流畅顺滑体验，双芯组合带来人像质感升级以及全新设计轻薄高颜值外观吸引众多用户目光。OPPO Reno9系列共有Reno9 Pro+、Reno9 Pro与Reno9三个版本可选。价格方面，OPPO Reno9系列提供Reno9 Pro+、Reno9 Pro与Reno9三个版本。OPPO Reno9 Pro+提供明日金、皓月黑、碧海青三种配色，16GB+256GB版本售价3999元，16GB+512GB版本售价4399元;OPPO Reno9 Pro提供明日金、皓月黑、微醺三种配色，16GB+256GB版本售价3499元，16GB+512GB版本售价3799元;OPPO Reno9同样提供明日金、皓月黑、微醺三种配色，8GB+256GB版本售价2499元，12GB+256GB版本售价2699元，12GB+512GB版本售价2999元。 并将于12月2日正式发售，其中“万事红”新年配色将于12月10日发售。

OPPO Reno9系列带来独特设计和轻薄机身，定义Reno系列标志性的轻薄好手感。全系正面使用120Hz OLED超清曲面屏，行业领先的2160Hz高频PWM调光，减轻视觉疲劳;全新56°握手曲线设计，弧边自然贴合手掌，超浅弯折深度降低误触概率;轻至174克、薄至7.19毫米，为Reno系列历史上轻薄之最;创新性使用“金丝琉璃”与“织羽纹”工艺，带来明日金、皓月黑、碧海青、微醺4种全新配色，传递迎光向上的心动。OPPO Reno9还推出万事红版本，妆点如意新年。独特兔年生肖元素，呈现富有节日气息的丝绒玻璃质感，打造明丽、浓郁、纯正的正红色，带来农历兔年的当“红”好运。

影像上，OPPO Reno9系列配备前后双旗舰人像镜头，前置全系搭载3200万超感光猫眼镜头IMX709，集成OPPO自研的RGBW像素融合算法，并支持自动对焦功能;后置搭载5000万像素大底主摄索尼IMX890，配合OPPO自研3A算法，带来出色人像拍摄体验。除此外，OPPO Reno9系列搭载OPPO首款自研影像NPU芯片马里亚纳 X，更有全新HDR算法优化光影、色彩与清晰度，照片动态范围也提升1档;动态抓拍引擎修正模糊、抖动，并保持出色的宽动态范围效果;原生肌理级美颜可去除自拍中的粗大毛孔、皱纹，同时保留自然的皮肤纹理和五官特征;自然人像虚化算法为人像模式照片提供有渐进感的虚化效果。

OPPO Reno9 Pro+采用第一代骁龙8+ 移动平台，先进的4nm工艺制程，CPU和GPU频率较上一代旗舰骁龙平台提升10%，功耗降低30%;OPPO Reno9 Pro使用天玑8100-MAX移动平台，性能、功耗表现出色。配合ColorOS 13的HyperBoost全链路游戏稳帧技术为游戏体验保驾护航，通过图形异构技术、GPA稳帧技术等高性能计算技术，重构游戏场景渲染方式，给玩家带来全程稳帧、更省电的游戏体验。OPPO Reno9系列最高可选16GB+512GB超大存储组合，16GB内存版本最高可保活42个应用。

新机目前已经开启预售通道，将于12月2日上午10点在OPPO商城以及京东、天猫、苏宁、抖音等线上渠道全面开售，首销期间可享受最高24期免息。同时，OPPO体验店、三大运营商合作厅、苏宁、国美、迪信通、顺电等线下卖场将同步开售，首销期间可享受最高12期免息。12月11日前，在线下购买的用户可获得最高1300元以旧换新补贴，购买1年碎屏保将额外赠送一年有效期。此外，即日起至2022年12月4日，预订Reno9系列16GB+512GB版本的用户，将有机会参与大内存免单计划。OPPO Reno9“万事红”新年特别版将于12月10日发售。更多OPPO Reno9系列新品优惠信息，敬请关注OPPO官网。

vivo X90系列(3699元起)

vivo X90系列包括X90、X90 Pro和X90 Pro+三款机型，拥有众多始发及自研的技术与功能。如MediaTek新一代旗舰平台天玑9200、自研芯片V2、京东方超视网膜护眼屏及三星2K E6超感护眼屏、IMX758传感器、VCS IMX866传感器等领先配置，推出华夏红、原黑、冰蓝、至黑四款时尚配色，售价3699元起。

vivo X90系列提供有黑色、浅蓝色和红色，提供AG磨砂玻璃以及素皮两种材质选择。其中“华夏红”机身采用的荔枝纹素皮，更显高端。金属缎带的形式以⻩金比例将握持区与拍摄区分割，而缎带上面的Xtreme Imagination的字样，代表了X系列「极致」的品系理念，十分具有辨识度。后摄模组同样抢眼，蔡司T*标识、ZEISS logo，彰显出与蔡司的深度合作，专业影像实力获得认证。

Vivo X90系列是全球首款搭载50mm+90mm黄金双焦段人像镜头的机型，这一镜头组合将助力X90系列人像摄影效果可媲美专业水准。再配合vivo超感人像系统、无论是肤质、色彩还是人像特写，以及更具氛围感的人与场景融合处理，蔡司一英寸T*主摄采用的是索尼 IMX989 一英寸大底传感器，感光能力提升 76%，带来更惊艳的影像效果呈现。

性能方面，vivo X90系列首发天玑9200，并且和自家研发的AI-ISP架构的V2芯片进行联合研发和调校，在影像、游戏、AI、显示、通信、功耗、UX七个方面展开合作。

以上三款新机是近期才发布的产品，如果有合适的用户不妨抓紧首发时间下手了，双十二和元旦都要到了，是入手新机的最佳时机。