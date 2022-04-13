素皮材质手机选哪款？这三款不容错过

作者：LL

【天极网手机频道】素皮材质，接近大众生活中的皮革产品，观感上典雅高端，触感上细腻丝滑，深受大部分消费者的喜爱。近几年，手机厂商尝试将其用于手机的后盖上，随着技术地成熟，现如今的市场上，素皮材质的手机也是越来越多。在众多的素皮材质的手机中，相信不少消费者会陷入了迷茫，不知选择哪一款？今天，小编带来了三款素皮材质的手机，喜欢的朋友不容错过。

OPPO Find X5 Pro水蓝

OPPO Find X5系列是OPPO近期发布的一款新品，其强大的影像性能早已出圈。而OPPO Find X5 Pro水蓝配色，外观采用的是素皮材质，以创新性的玻璃纤维作为底板，配合定制树脂，将底板厚度大幅减薄，相较于上一代的Find X3 从 0.7mm 减少到0.4mm，整体观感更为轻薄。同时，定制树脂的抗冲击度和韧度是相当高的，从根本上解决了开裂问题，理论上是不用担心耐用性问题的。

屏幕方面，OPPO Find X5 Pro水蓝同样配备一块6.7英寸的LTPO2.0 2K曲面屏，支持1Hz-120Hz智能动态刷新。核心配置方面，OPPO Find X5 Pro提供骁龙8 Gen1与天玑9000两个版本，均为4nm制程工艺的芯片，是目前手机行业最先进的处理器之一，在性能方面自然是很出色的。

影像方面，采用5000万像素索尼IMX766主摄镜头+5000万像素索尼IMX766超广角镜头+1300万像素长焦的后置三摄影像模组。同时，马里亚纳MariSilicon X芯片、哈苏影像系统、自研3A算法的共同加持下，大大提亮光线较弱场景中图像的质量，带来更加精彩纷呈的影响体验。

充电与续航方面，5000mAh电池与80W快充的加持，用户完全不用担心任何续航问题。售价方面，OPPO Find X5 Pro水蓝素皮配色12GB+256GB售价6299元。

vivo X70 Pro+ 旷野

外观上，vivo X70 Pro+旷野配色通体采用蓝色素皮材质，相当亮眼的颜色，与采用拼接技术的陶瓷云窗交相辉映，以视觉及触觉的双重反差带来双面风格的碰撞，传达出简约不失秩序的设计美学。正面是一块6.78英寸2K E5 LTPO曲面屏，支持10bit色阶10.7亿种色彩表现，获得了全球知名的专业屏幕测试机构14项DisplayMate A+认证，显示效果相当不错。

核心配置方面，“骁龙888 plus+UFS 3.1+LPDDR5”性能三件套，让vivo X70 Pro+的性能也跻身行业前列。充电与续航方面，4500mAh大容量电池以及55W的快充，在续航方面也拥有出色的表现。

影像方面，采用5000W像素大底微云台主摄+1200W像素专业人像镜头+4800W像素超广角镜头+800W像素潜望式超远摄的后置四摄影像系统。同时，其还拥有vivo自研影像V1芯片作为支撑，在夜景和视频方面表现相当优秀，带来了精彩纷呈的影像体验。

售价方面，vivo X70 Pro+ 8+256GB售价5499元，12+256GB售价5999元，12+512GB售价6999元。

iQOO 9 Pro燃擎

外观上，iQOO 9 Pro燃擎后盖采用了时下较为流行的素皮材质，巧妙地将汽车内饰上的碳纤触感融于手机的素皮后盖上，带来极致细腻的触感体验。燃擎的配色相当火红，足以让手持它的人成为人群中最亮眼的风景线。正面则是一块6.78英寸的第二代E5 2K超视网膜屏幕，拥有原生10亿色彩、2K超清分辨率、PPI高达517、8000000:1的对比度等顶级参数，堪称行业天花板级的屏幕。

配置方面，iQOO 9 Pro搭载全新一代骁龙8移动平台，超百万的跑分分数，其强悍性能是毋庸置疑的。除此之外，iQOO 9 Pro还加入了独立显示芯片Pro，双芯加持下，游戏体验上升了一大台阶。

影像方面，搭载了一套5000W像素主摄+5000W像素超广角镜头+1600W像素人像镜头后置三摄模组。其中的超广角镜头支持150°鱼眼，拥有多种趣味玩法，在影像体验这块完全能够满足用户的日常需求。

充电与续航方面，iQOO 9 Pro配备了120W的超快闪充以及4700mAh容量的电池，通过大容量的电池以及快速地回血来保证用户的续航体验。售价方面iQOO 9 Pro 8+256GB售价4899元，12+256GB售价5199元，12+512GB售价5699元。

以上三款手机均是采用素皮材质的手机，均是各家品牌的全能旗舰，只不过在某些方面有所差异，导致价格也有所不同。目前，这三款全能旗舰正在各大官网及电商平台售卖中，感兴趣的朋友可以前去多了解一下。