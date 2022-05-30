牙膏挤爆，苹果WWDC全系统亮点曝光，个个都是大惊喜！

作者：知寒

【天极网手机频道】苹果将在北京时间6月7日凌晨1点举办2022年度WWDC全球开发者大会，届时万众期待的iOS16、iPadOS 16、WatchOS 9、MacOS13以及tvOS 16等系统将正式亮相。去年受到疫情和员工在家办公的影响，苹果的软件研发进度受到了严重拖累，所以WWDC2021大会并没有很亮眼的东西出现，但在今年，牙膏终于被挤爆了。

从彭博社的新闻爆料得知，今年无论是iPhone还是iPad，亦或者其他硬件设备上的系统生态，都将迎来史诗级的重磅功能更新，个个都是大惊喜。

iOS16：锁屏界面迎来全新升级

越来越多的消息证实，苹果试图在iOS16系统中为iPhone的锁屏界面进行大加强。首先，AOD息屏显示有望首发搭载在iPhone14 Pro系列当中，新机将采用1Hz~120Hz自适应高刷新率三星AMOELD屏幕。据说苹果最初在iPhone13系列时便计划搭载，但最终推迟到了现在。

而去年已上市的iPhone13 Pro系列仅支持10Hz~120Hz刷新率范围，由于硬件差异所以目前不支持AOD息屏显示，只能看后续苹果会不会通过软件OTA升级支持了。

而为了更好地搭配AOD息屏显示，苹果也开发出了类似小组件功能的壁纸，能够帮助用户直接在桌面进行部分功能操作，无需启动App，更加便捷高效。

iPadOS16：多窗口任务处理上线

大家喊了这么多年的「多窗口任务处理」功能，终于要在iPadOS 16中有望上线了。其实，随着去年搭载M1芯片的iPad Pro、iPad Air5等新硬件的上市，苹果iPad便面临着一个很大问题，那就是“性能很强，但无法很好地释放出来”。

iPadOS是当前束缚苹果iPad产品的唯一短板。如果iPadOS 16新系统可以上线多窗口任务处理，能够同时开启多个App，并且能像PC一样随意调节窗口大小，那么其性能生产力将提升不止一个层次，甚至将它完全替代笔记本也是非常有希望的。

只不过，苹果好像只愿意将这一新功能适配到搭载M1芯片的iPad产品中，像更早之前搭载A12X芯片的iPad Pro则或许无法支持。这可能对于老用户们来说属于严重背刺，苹果的目的也很明显，那就是倒逼老用户升级设备，加速产品迭代。

WatchOS 9：低功耗模式和导航界面进化

WatchOS 9同样也有不少亮点。除了全新的表盘样式以外，今年苹果或将加入「低功耗模式」，相比其他可穿戴智能设备的「省电模式」，苹果这一新功能无需关闭Apple Watch上的所有App和核心功能，也能实现节省电量，听上去似乎非常有用。

目前Apple Watch的续航时间大概是两天一充，不知道有了「低功耗模式」后能够提高多少。

Apple Watch的导航界面也将全新进化，更方便用户查看和操作。另外，新系统还有望支持更精准的ECG心电采集、引入更多的运动监测、新增全新的睡眠追踪、女性省周期追踪等健康管理，但部分新功能要结合Apple Watch第8代上新传感器才能使用，老款设备可能无法支持。

tvOS16和MacOS13

tvOS16将新增“智能家居中心”，进一步加强Apple TV的家庭智能中枢作用，这和国内大家常见的小米华为OV等智能电视差不多，况且以Apple TV在国内的限制性来看，大家应该不怎么感兴趣。

而MacOS 13的系统偏好设备界面将迎来大改，使之更像iPhone、iPad上的系统设置界面，变得更加简洁，并按照应用程序等排列。另外，MacOS 13上的许多系统App都会迎来重新设计，值得大家期待。

总之，距离苹果WWDC 2022大会还剩不到7天时间，从目前爆料来看有许多重磅内容等着大家，在沉寂了长达两年之后，我们也希望苹果可以在今年的软件生态更新方面来一次大爆发，重新为整个行业树立起创新引领作用。