vivo X Fold+折叠屏旗舰发布：全新方案引领升级，售价9999元起

作者：墨将

【天极网手机频道】9月26日，继引领行业进入折叠屏2.0时代的vivo再推折叠屏新品，vivo X Fold+携全新的定制芯片、“华夏红”专属配色，以及更为先进的铰链技术亮相。据了解，vivo X Fold+这一次在铰链的174个零部件中使用钛合金、液态金属锆合金、FS53航空高强度钢、18Ni250、手撕钢片、碳纤维板共六重航天级材料。尤其是虚拟摆臂转轴和门板转轴处采用的18Ni250，其广泛应用于火箭发动机外壳材料，具备抗变形、抗冲击的特性。目前，vivo X Fold+已经正式发布并开启预售，售价9999元起。

vivo X Fold+外屏为媲美直板机的6.53寸微曲屏，2520×1080的屏幕分辨率以及21:9的长宽比，塑造了行业内最大尺寸的折叠屏外屏，能够实现从直板机到折叠屏的无缝过渡。而8.03英寸的折叠内屏，4:3.55的长宽比，分辨率高达2160×1916，足以媲美平板电脑的大屏，具备更多场景化的功能体验。vivo X Fold+在内外屏上均配备新一代指纹技术――3D超声双屏幕指纹，单屏录入即可在双屏实现解锁，并且抗环境干扰能力更强，安全性更高。

与此同时，为了最大限度地优化折痕，vivo X Fold+同时采用浮动中板设计、UTG超韧玻璃以及行业最小的2.3mm弯折半径(左右折)三种方案并驾齐驱。因而，相较于其他折叠屏手机的屏幕，vivo X Fold+折痕更浅，耐用性更高。基于航天级无忧铰链和三种折痕优化方案，vivo X Fold+在折痕、触控、显示、开合力等方面的表现较为出色，其也通过了TUV折叠无忧认证，权威的认可。

vivo X Fold+由于搭载了双重力传感器、双陀螺仪、霍尔传感器等多种技术，可支持约60-120度悬停，这也就让它具备了悬停观影、悬停拍照、悬停视频通话、WPS悬停演讲者模式等多种独特体验。vivo X Fold+也新增了办公金融类APP的适配，能帮助用户快速获取关键信息。

影像上，vivo X Fold+采用全焦段四摄影像模组，分别为5000万像素OIS主摄镜头、4800万像素超广角镜头、1200万像素人像镜头以及5倍光学变焦的OIS长焦镜头。这四颗镜头均为蔡司光学镜头，硬件参数已经拉满，配合“Super RAW+自然色彩算法”构成的影像算法矩阵，影像水平相当优异。

硬件性能方面，vivo与高通全球首度联合研发的骁龙8+ 定制SPU安全芯片。骁龙8+相较于上一代，综合性能提升10%，功耗降低30%，配合超频版UFS3.1与增强版LPDDR5。同时，vivo X Fold+也是折叠屏首发双5G双卡双通的产品，通信能力获得大幅提升。vivo X Fold+内置等效4730mAh的远航大电池，配备80W双电池闪充，电池容量与充电功率均有所提升。

值得一提的是，本次的80W双电池闪充为氮化镓PD双口可折叠充电器，能够满足多个电子设备的充电需求。此外，vivo X Fold+还支持50W无线闪充以及10W无线反向充电，这也是折叠屏首发50W无线闪充，再次拓展了折叠屏的充电场景。目前，vivo X Fold+已经正式发布并开启预售，感兴趣的朋友不妨多多关注。