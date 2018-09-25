苹果iPhone XS数据传输速度大幅提升：下载速度快了77%

【天极网手机频道】虽然今年的iPhone XS售价创下新高，惹得大家一众吐槽，不过在创新上，iPhone XS也带来了许多新功能，比如新无线电技术。iPhone XS上使用的新无线电技术可以显著提升新机Wi-Fi和LTE数据传输速度。一系列新的实验证实了这一点。苹果在iPhone XS上引入了三项新的无线电技术，包括4x4 MIMO、QAM和LAA，大大提升了手机的无线连接能力和数据传输速度。

在SpeedSmart的早期测试中，iPhone XS确实在数据传输方面得到了非常大的提升，其数据传输速度是iPhone X的两倍左右。Macworld开展了自己的实际测试，虽然结果不那么引人注目，但仍可以发现iPhone XS在数据传输方面的大幅改善。

Macworld在测试中表示，在位于旧金山市中心的六层办公大楼中，iPhone XS的Wi-Fi下载速度虽然只是快了一点点，但是上传速度提高了45%以上。而在连接到T-Mobile的蜂窝网络后，iPhone XS的上传性能提升不明显，但是下载速度快了77%。

除了跟iPhone X对比之外，Macworld还将iPhone XS和iPhone 7 Plus进行了一次数据传输速度对比，具体原因他们并未解释。Macworld最后还说，你将看到什么样的结果取决于你在哪里。用户应该在任何情况下都能获得更好的连接性能，如果你所在的地区可以实现对新技术和频率的支持，你会看到iPhone XS在数据传输上的巨大提升。

（ 作者：stenpan 责任编辑：潘宇）

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