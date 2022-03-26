新一代 HUAWEI MatePad，一款兼顾学习和娱乐的家庭智慧平板！

作者：知寒

【天极网手机频道】当下目前的大环境下，孩子们在线学习已成为一种常态，平板电脑也成为众多家庭的刚需。但提到给孩子买个平板用来学习，家长们朋友们总有很多顾虑，一方面担心平板的娱乐内容耽误孩子的学习，另一方面又担心担心长时间盯着屏幕会伤害眼睛。

近日，华为发布了新一代HUAWEI MatePad，针对家长们的这些疑虑给出了不错的解决方案。新一代HUAWEI MatePad搭配新升级的教育中心，拥有丰富的学习功能，配备高清护眼全面屏，还支持HarmonyOS 2系统，可以说是一款真正做到兼顾学习成长和休闲娱乐为一体的家庭智慧平板。下面，就让我们一起来全面了解下新一代HUAWEI MatePad吧!

智慧教育平台，学习更高效

新一代HUAWEI MatePad在教育中心APP里针对不同年龄段的孩子设计了学习板块，无论是学龄前的儿童还是小学、初中学生，都能找到自己的专属模块。像学龄前的宝宝乐园模式，里面包含了经典故事的绘本书架、形象的汉字课程以及寓教于乐的社会交往等内容，以卡通和动画的形式给学龄前小朋友提供一个极具趣味的学习平台。

面向小学、中学阶段的学习桌面，则划分了清晰的内容模块，在选择相应的年级后就能学习到相应的在线课程辅导，同时，还配套了个性化精准学功能，像错题本、字典、单词本等等。

需要上班的家长往往无暇为孩子答疑解惑，有时还会出现被小学生习题难倒的尴尬状况，HUAWEI MatePad中的个性化精准学功能不仅减轻家长的负担，还能直击孩子学习痛点，因材施教落到实处。

比如在学习数学的过程中，不同的章节通过一系列的试题进行测试，系统还可分析出学习中的薄弱环节，从而进行专项训练。而像错题本、单词本及字典也从本子上搬到了平板上，不仅使用起来更方便，也更清楚明了。

此外，华为教育中心里还有丰富的题型，提供点读教材、同步课程、知识点课程等多样化学习资源，比如同步课就涵盖小学、初中、高中学习阶段，九门科目全覆盖。

孩子在使用平板学习时难免会被娱乐内容所分心，于是HUAWEI MatePad在系统中设置了家长守护功能，对使用时间、APP、内容访问限制等进行一系列的管理。当我们将使用者设定为孩子使用时，就可以设置使用时间，并可以对访问的内容进行筛选处理，而当手机和平板配对后就可在手机上进行远程守护，可以看到孩子用平板的时间和打开某个页面的时长，还可以修改可用时长等等，如此一来就可将平板放心交给孩子使用了。

高清护眼全面屏，呵护孩子视力

海量的学习资源和更多的学习工具确实能让孩子的学习事半功倍，但长时间盯着屏幕会伤害眼睛也是家长朋友们所担心的。新一代HUAWEI MatePad搭载了一块10.4英寸的高清全面屏，拥有84%屏占比，并通过了德国莱茵TÜV低蓝光和德国莱茵TÜV无频闪双重认证，没有频闪，还能减少有害蓝光，进一步呵护孩子的视力。

另外，HUAWEI MatePad还支持自然色彩显示和智能调节使用亮度，在不同的灯光环境下，屏幕的色温会和环境相匹配，这样就能保证屏幕不会过亮或过暗，对眼睛形成刺激，从而达到更好保护眼睛的效果。

沉浸式环绕音效，学习娱乐轻松应对

孩子在家上网课时如果周围有干扰噪音，会导致听不清老师所讲的内容，而在与老师线上沟通的过程中，老师也会听到房间开关门声音、家人脚步声等，极大影响远程教学的效率。

为了解决这些问题，新一代HUAWEI MatePad在轻薄机身的基础上采用了四大振幅扬声器设计，左右各两颗，在播放时能带来立体声的环绕效果;同时，还运用上了哈曼卡顿的调音技术以及华为自主研发的降噪语音增强技术，再配合高屏占比的大屏幕，无论是上网课，还是追剧玩游戏都有带来沉浸式的视听体验。

HarmonyOS 2系统，全场景智慧化体验

丰富的教育资源、家长守护功能、通过备德国莱茵TÜV低蓝光和德国莱茵TÜV无频闪双重认证的屏幕以及沉浸式的视听体验，都展现出了HUAWEI MatePad助力学习成长做出的功能侧重。除此之外，HUAWEI MatePad在办公领域也能发挥出很强的优势。

HUAWEI MatePad搭载HarmonyOS 2操作系统，最值得一提自然是各设备间的协同功能。当HUAWEI MatePad与电脑连接后就可支持镜像、扩展和共享三种使用模式，镜像模式下可将电脑上的内容复制到平板上，配合第二代M-Pencil就能在HUAWEI MatePad上进行涂写、标注及绘画;扩展模式下，平板就变成了电脑的扩展屏幕，浏览网页时资料可在平板中显示，电脑上则可书写文档，两块屏幕同时操作，双倍效率;而共享模式我们可以理解为电脑和平板相互融合，键盘和鼠标可以在两台设备间共享互通，文档、图片可以直接拖拽，省去繁琐的传输过程。

最后，我们做个简单的总结。通过以上的了解，我们可以发现HUAWEI MatePad通过丰富的教育资源和科学的辅学工具带来了让家长放心、让孩子学习更高效的双重体验，而高清护眼全面屏、沉浸式环绕音效以及HarmonyOS 2多屏协同还让HUAWEI MatePad成为了体验优秀的宝藏多面手。

至此，如果家长朋友们想要选购一款平板来满足孩子智慧学习成长，那么新一代HUAWEI MatePad值得考虑。