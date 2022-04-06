任正非：面临打压要采取灵活机动的战略战术

作者：大飞哥

【天极网手机频道】4月4日消息，华为近日在深圳华为坂田基地举行第二批军团组建成立大会。华为公司众多高层出席大会，为军团授旗并讲话。

第二批十个军团包括：电力数字化军团、政务一网通军团、机场与轨道军团、互动媒体军团、运动健康军团、显示新核军团、园区军团、广域网络军团、数据中心底座军团与数字站点军团。

华为创始人任正非在成立大会上表示，军团是谷歌的一个特殊组织，由博士、科学家、工程师、和营销专家组成，这个群体一般也就五六十个人，但是他们的目标就是要做世界第一，不能做到世界第一，他们绝不退出这个团体。

“我们采取以军团化的改革，就是缩短客户需求和解决方案，产品开发维护之间的联结，打通快速简洁的传递过程，减少传递中的物耗和损耗，对当前国际风云变幻，我们面临着越来越严苛的打压的时候，我们公司要稳住阵脚，要积极的调整队形，坚定的为客户创造价值，不能动摇，所以要采取灵活机动的战略战术。”

此前的2021年10月，华为举行了五大军团组建誓师大会，包括煤矿军团、海关和港口军团、智慧公路军团、数据中心能源军团和智能光伏军团。

今年初媒体报道，华为创始人任正非已于2021年年底再次签发文件，成立军团预备工作组，并任命了10位预备军团长。

任正非此前还对军团组织下了定义：即通过军团作战，打破现有组织边界，快速集结资源，穿插作战，提升效率，做深做透一个领域，对商业成功负责，为公司多产粮食。

孟晚舟在本次会议上为运动健康军团授旗，她说：“我在温哥华的时候，得到了一个非常珍贵的礼物，就是我们运动健康军团的华为手表，有了那块手表以后我就开始爱上运动，热爱美、热爱生活的人，都会热爱运动、热爱健康。”

华为监事会副主席丁耘在会上表示，第二批军团组建成立大会，为十个军团的将士壮行，不管是产业军团、产品组合军团、还是行业军团，我们希望通过军团来协同公司的各个组织，来面向从产业、面向行业，来构筑解决方案的竞争力。

3月28日，时任华为轮值董事长郭平在华为年报会上回答媒体提问时曾表示，军团是代表行业在公司寻找合适的技术，面向客户，军团代表华为公司和合作伙伴一起寻找解决方案。华为产品线比较长，技术也比较多、比较繁杂，华为通过“军团”这样短链条的运作和管理授权，使得客户更容易跟华为做生意，希望这种试点能为客户，也为华为创造一个新的共赢的商业模式。