为万物齐创造，Today at Apple系列新课程带动更多人加入环保

作者：大飞哥

【天极网手机频道】4月8日消息，为响应世界地球日，苹果将于4月19日至5月29日推出Today at Apple “为万物，齐创造”系列课程，以带动更多人加入环保行动。该系列课程包含 11 场嘉宾分享课程，其中九场在北京的Apple Store三里屯店举行，一场在成都万象城Apple Store举行，一场在昆明Apple Store举行。

此次苹果与北京市企业家环保基金会合作，召集了来自北京、成都和昆明三地的多家环保NGO数十位工作人员作为固定学员全程参与课程，进行系统的学习，帮助大家解锁新技能，并在未来的工作中更好地为环保事业挥洒创意。

参与者可以跟着环保界的摄影师和设计师，从创意视角了解生物多样性、气候变化等环境议题，并探索使用iPhone或iPad拍摄照片、录制视频、设计海报，为地球发声。

同时，参与者也可以参加由Apple Creative培训师讲授的实践课程，掌握各种摄影、视频和艺术创作技巧。其中包括艺术技巧(Procreate使用入门)、视频技巧(iMovie剪辑使用入门)、艺术技巧(在备忘录中描绘想法)和光影技巧(使用iPhone拍摄照片)。

今天，以下四场课程已在苹果官网开放报名。前往apple.com.cn/today/collection/create-together，了解更多信息并报名参加。

课程一

艺术实验室：跟着卷宗Wallpaper*设计地球日主题交通卡

4 月 19 日 星期二

15:00 - 16:30

Apple 三里屯

设计电子交通卡卡面图案，用创意为绿色出行加油。在这堂“为万物，齐创造”课程中，由设计平台卷宗Wallpaper*推荐的优秀设计师将介绍他们的作品，解析灵感来源及构思过程。在他们的带领下，你将在iPad上用Procreate App中准备好的素材，创作兼具个人风格与环保理念的图案。你还有机会了解卷宗Wallpaper*联合北京一卡通、上海交通卡、广州岭南通以及小红书共同启动的“Made on iPad ― 世界地球日北上广电子交通卡卡面设计大赛”，拓宽环保设计视野。

课程二

艺术实验室：跟着翁哲用绘画探索动物世界

4 月 22 日 星期五

15:00 - 16:30

Apple 三里屯

用真实描摹的方式创作野生动物题材绘画作品，展示生物多样性，表达每个人眼中不同的自然之美。在这堂“为万物，齐创造”课程上，《中国国家地理》插画编辑翁哲将介绍野生动物题材绘画的特点，并分享个人创作体会和入门方法。在他的指导下，你将以照片为参考，在iPad上用Procreate App中的各种画笔，创作一幅带有自己风格的写实动物绘画作品。

课程三

光影实验室：跟着巫嘉伟用影像讲述城市与自然的和谐共处

4 月 29 日 星期五

15:00 - 16:30

Apple 成都万象城

探索人居环境与大自然的关系，通过影像的感染力带动更多人为环保行动起来。在这堂“为万物，齐创造”课程上，野生动植物保护者、摄影师巫嘉伟将分享他用镜头记录中国西南部环境状况和生物多样性的摄影作品，展现现代城市发展对生态系统的影响。他还将介绍野外摄影常用的拍摄技巧和构图方法，以及微距、人像模式等功能的优势。你也将现学现用，用iPhone 13系列的相机近距拍摄我们提前准备好的植物，细腻展现拍摄主体的细节和纹理。

课程四

在线创意空间：跟着张瑜构思自然观察笔记

5 月 3 日 星期二

20:00 - 21:30

在线课程

对自然观察笔记的内容和样式进行规划，为后期的笔记制作打下坚实基础。在这堂“为万物，齐创造”课程上，《博物》杂志“自然笔记”专栏负责人张瑜将分享他平日观察动物的故事，介绍自然观察笔记的特点和构思流程。在他的引导下，你将在 iPad 上打开备忘录App，并配合Apple Pencil，用不同的形状、线条和箭头描绘出一幅清晰明了的草图，为下一步正式制作做好充分准备。这是张瑜讲授的两节课的第一节，建议继续参加第二节“艺术实验室：跟着张瑜制作自然观察笔记”。

苹果一直致力于保护我们赖以生存的地球环境和珍贵的自然资源，并提出到2030年供应链和产品完全实现碳中和的目标。目前，苹果在全球的公司运营已实现了碳中和，并将持续积极推进环保进程。

Today at Apple是苹果于2017年推出的课程内容， 包括三种全新扩展的形式：技巧系列课程、漫步系列课程和实验室系列课程。这些以小组形式一起学习的实践课程专注于摄影、视频、音乐、编程、App开发、艺术与设计等领域。课程在全球每一家Apple Store零售店免费提供，到店的顾客可根据自己的兴趣爱好和技能水平找到合适的课程，释放他们的创造力，激发学习灵感并建立人际联系。