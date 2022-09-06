安兔兔8月安卓手机性价比榜单出炉

作者：毛毛

【天极网手机频道】安兔兔除了在月初公布8月安卓手机性能榜单之外，还公布了8月安卓手机性价比榜单。从榜单来看，5个价位段中“米家军”Redmi Note 11T Pro、Redmi K50电竞版、小米12S就分别占据了0-1999元价位段、2000-2999元价位段、4000-4999元价位段3个榜单之首，可以说实力超强。另外2000-2999元价位段冠军是Redmi K50电竞版，5000元以上价位段冠军则是红魔7S游戏手机。接下来不妨一起来看一下上榜的机型有哪些。

先来看看0~1999元价位段的榜单排名，榜首是Redmi Note 11T Pro，其搭载天玑8100、LCD高刷屏，支持DC调光性，价比值为490.7，高出第二名60多分。紧跟其后的是Redmi Note 10 Pro以及vivo T2x，分别位列第二、第三名。Redmi Note 10 Pro采用的是天玑1100处理器，性能依旧能打，屏幕也是LCD屏幕，其他方面的搭配也在线，加上更便宜的价格，因此是更实用的选择，进入榜单并不意外。后面则是摩托罗拉Edge S30、iQOO Neo5 SE、Redmi Note 11T Pro+、OPPO K10 5G、realme GT Neo2、iQOO Neo6 SE、Redmi K40S。不难看出，在千元价位段中Redmi产品居多，10款产品当中占据4款，可见在这个价位段Redmi产品竞争力之强。

接下来看看2000~2999元价位段，Redmi K50电竞版以411.4的性价比值夺得首位，Redmi K50电竞版整体表现相当亮眼，搭载骁龙8移动平台，内置4700mAh大容量电池，支持120W神仙闪充，前后搭载双索尼相机，无论是运行速度、续航还是影像系统上，其表现均不俗。紧随其后的是摩托罗拉Edge X30和一加Ace竞速版，分别以405.8、355.3的性价比值位列第二和第三位。除此之外，排行榜中还包括了Redmi K50至尊版、realme GT Neo3、iQOO Neo6、realme GT Neo2T、Redmi K50、一加Ace、OPPO K10 Pro 5G，等多个品牌产品，在这个价位段中消费者可选择空间也变得更大一些。

在3000~3999元价位段，拯救者Y70以323.5的性价比值拿下第一。拯救者Y70兼具轻薄与性能，正面采用一块6.67英寸OLED柔性直屏，2400×1080分辨率，支持144Hz高刷、1500Hz瞬时触控采样率、HDR10+，同时拥有5档智能刷新率，这块屏幕素质表现不俗，可以说是这个价位最高水准的屏幕之一。核心配置上同样采用骁龙8+移动平台，在仅有7.99mm的厚度下，联想拯救者Y70塞入了一块5100mAh大电池，在性能释放十分优秀的情况下在有限的机身塞入大电池，更考验联想拯救者的内部设计，安兔兔跑分111万分，毫不逊色游戏手机。

紧跟其后的是黑鲨游戏手机5 Pro和iQOO 10，分别以288.6、285.6的性价比值位列第二名和第三名。此外上榜的机型还有努比亚Z40S Pro、一加Ace Pro、拯救者Y90电竞手机、realme GT2 Pro、realme GT2 大师探索版、iQOO 9和vivo X80。

在4000-4999元价位段榜首是小米12S，小米12S采用了新一代骁龙8处理器，整体体验有所提升，这也反映在了突破百万的性能跑分之上，如果追求游戏性能的用户，这款机器也是不错的选择。

摩托罗拉Moto X30 Pro位列第二，是全球首款搭载2亿像素主摄的旗舰机型，超大像素，超强解析力，带来极致的影像体验，产品发布受到一致好评。搭载骁龙8+移动平台，性能足够出色，安兔兔跑分107万分，满足日常生活绝大数需求，畅玩主流游戏;内置4610mAh的电池，支持125W闪充、50W无线闪充以及10W反向充电，续航不愁。

榜单内的还有iQOO 9 Pro、小米12 Pro天玑版、OPPO Find X5 Pro天玑版、iQOO 10 Pro、小米12 S Pro、小米12 Pro、荣耀70 Pro+、一加手机10 Pro在内的机型。另外，这个价位的排行榜上小米12系列四款机型都榜上有名，整体表现出色。

5000元以上手机的性价比排行比较精彩，红魔7S游戏手机、腾讯ROG游戏手机6以及vivo X80 Pro位列榜单前三，可以说是“神仙打架”级别的。作为一款游戏手机，红魔7S正面采用了一块6.8英寸的AMOLED无挖孔全面屏，支持60、90、120、165Hz多档调节。有了骁龙8+ Gen1强有力的支撑，以及120W风冷极速快充+4500mAh的充电组合，17分钟就可完成充电，简直太香。

腾讯ROG游戏手机6搭载了高通骁龙 8+ Gen1的5G移动平台、三星AMOLED 电竞大屏、矩阵式液冷散热架构6.0等神级配置，助力玩家轻松秀出高阶操作，畅享精彩游戏体验。机身背面延续了ROG炫彩个性视窗，同时有着ROG logo信仰灯效，整体辨识度肯定是有了，相机模组看起来更贴合背面风格，充斥着电竞元素，另外超声波肩键得到保留，在玩游戏时可以将肩键设置为屏幕的特定按键，实现多指操作，也是游戏手机的独特优势之一。

vivo X80系列提供高通骁龙8Gen1与联发科天玑9000的双平台旗舰芯片选择，V1+芯片的再次升级，除了让影像体验再进一步外，更是一芯二用，兼顾了手机性能的提升，带来影像与性能的双重体验。

不难看出，8月性价比排行榜中小米系列机型都非常出色。