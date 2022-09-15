不如iPhone 13 Pro系列？或许iPhone 14 Plus才是神机！

作者：骷

【天极网手机频道】不久前，苹果正式发布了iPhone 14系列，其中属iPhone 14 Pro系列备受关注，作为取代mini系列而回归的Plus，这次的表现可以说是让人大失所望了。

这次发布的iPhone 14 Plus在屏幕尺寸方面与iPhone 13 Pro Max保持一致，均为6.7英寸。在芯片选择上，iPhone 14 Plus则并没有获得Pro系列的迭代性升级，而是采用了与iPhone 13 Pro系列相同的满血A15。

不过这次的iPhone 14 Plus在内存上从iPhone 13基础版上升级到了6GB标配，在跑分测试中单核、多核成绩分别为 1719、4552 分，与 iPhone 13 系列搭载的 A15几乎一致，没有太大差别。这也佐证了这款芯片并没有进行任何修改，而是原原本本地从iPhone 13 Pro上照搬过来的。

iPhone 14 Plus在屏幕尺寸方面与iPhone 13 Pro保持一致，均为6.7英寸。不过得益于苹果自研A系列芯片的强大性能，即使是A15芯片，也依然能够让iPhone 14基础版在性能方面傲视群雄。同时iPhone 14在续航方面也获得了史诗级的升级，成为迄今为止续航最强的iPhone手机。

iPhone 14 Plus同样采用了超瓷晶面板，在屏幕硬度上要远远领先于其他手机，同时1200尼特的峰值亮度也让这款屏幕的整体观感得到了前所未有的提升。不过遗憾的是，这次的iPhone 14 Plus屏幕并不支持ProMotion高刷技术，屏幕刷新率依旧保持为60Hz。

iPhone 14基础版即使搭载了一颗全新的1200W像素超广角相机，拥有F/1.5的光圈以及更大的1.9微米像素，在低光环境下的图像质量也做到了提升49%，夜间模式的拍照速度更是原先的两倍，可在镜头配置上依旧不如搭载三摄的iPhone 13 Pro系列。

iPhone 14 Plus的卫星通信还使用了定制的组件和特定的应用，在实现发送的同时支持接收，不过该服务目前仅在美国以及加拿大提供，其他国家及地区将在之后逐步支持。不过苹果声明这项服务将会免费提供两年，这也意味着如果后续用户想要继续使用该功能，那么就需要进行付费。

在价格上，iPhone 14 Plus起售价为6999，而iPhone 13 Pro Max目前在第三方的价格仅为7300元左右，考虑到高刷、更强的镜头等全方位的升级，不少用户肯定还是会优先选择配置更加强悍的13 Pro Max。这无疑是十分正确的选择，但是对于部分用户来说，或许iPhone 14 Plus才是更好的选择。

目前有UP主对iPhone 14基础系列进行了性能测试，从性能结果上来看，iPhone 14基础版在游戏性能上除了优于iPhone 13全系列之外，还要比iPhone 14 Pro系列更加优秀。最主要的原因还是因为这一次的iPhone 14 基础版采用了单主板设计，避免了次前几代iPhone双主板堆叠设计带来的积热问题。

其实iPhone的积热问题一直很严重，况且苹果一直不太注重iPhone的散热性能。这就导致这几年iPhone 8 Plus成为了不少手游玩家的首选，因为iPhone 8 Plus就是一款典型的单主板机型。单主板的好处十分明显，那就是避免了积热让芯片拥有更持久的性能释放能力。

而且从测试中可以得知，A16相较A15在GPU上没有任何提升，50%的带宽提升还是因为iPhone 14 Pro系列的内存升级到了LPDDR5所带来的。这就导致iPhone 14 Plus在游戏性能上的表现相比iPhone 14 Pro系列大差不差，同时拥有更强的能效比以及更加持久的性能释放。

这对于不少手游用户来说确实是一个值得关注的地方，尤其是iPhone在游戏画面上往往领先于安卓手机，在同等设置下拥有更高的分辨率以及更好的画面。不过可惜的是，60Hz的屏幕限制了iPhone 14 Plus在部分游戏中的帧率表现。

但是在众生平等的原神测试中，iPhone 14 Plus则是拥有更好的表现，优于iPhone 13全系，甚至强于iPhone 14 Pro。据悉，这次苹果给iPhon14全系都升级了散热设计，不过单主板的iPhone 14 Plus在此基础上拥有更加优秀的散热能力。

所以仅从游戏方面的表现来看，iPhone 14 Plus无疑是能够取代iPhone 8 Plus成为新一代游戏神机的最优选择。而部分用户考虑到没有高刷的问题，其实对这部分游戏用户来说，可能并不太关注高刷，毕竟最吃游戏性能的原神，能够稳定跑到60Hz就已经谢天谢地了。参考去年推出的iPad Mini，同样60Hz的屏幕，也被用户奉为一代游戏神机，也就不难理解为什么说这次的iPhone 14 Plus具备这个潜力了。

从预售情况来看，iPhone 14 Plus可以说是一败涂地，但是参考往年iPhone的销售情势，iPhone系列的基础款的发力点往往是各大电商节日。也就是说，iPhone 14 Plus就差一个降价来吸引不少游戏用户，但是对于普通用户来说，拥有高刷的iPhone 13 Pro系列才是最好的选择。