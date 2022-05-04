Android五年失去8%全球市场份额，升级和生态谁更重要？

作者：大飞哥

【天极网手机频道】iOS还是Android？这是目前移动端甚至涉及到桌面端的一个问题。

从全球市场份额占有量来看，10部手机中有7部在Android系统上运行，而其余三部中的两部最有可能搭载iOS系统，另一部将有一定概率搭载被归入“Others”的小众操作系统。

毫无疑问，安卓是整个操作系统领域的巨头，但这并不意味这个位置固若金汤。从市场数据来看，安卓的主导地位正受到来自其他竞争对手越来越大的压力。

根据数据调研机构StockApps.com的最新数据显示，ANdroid在操作系统领域的全球主导地位正在逐渐减弱。2022年1月，Android系统全球市场份额为69.74%。

相比之下，该操作系统在2018年7月占据了77.32%的市场份额，这也创下当时的历史新高。

五年时间过去，有接近8%的全球市场份额从安卓手中溜掉，这是一个引人思考的现象。在Android对操作系统市场的压倒性优势松动的背后，隐藏着哪些不为人知的秘密呢？

StockApps.com的金融专家Edith Reads认为，Android全球市场份额的流失源于该领域竞争加剧。面对以苹果iOS为主要对手的竞争压力，Android的统治力受到了挑战。

数据显示，iOS在2018年7月至2022年1月期间增长了6%。苹果的操作系统市场份额从2018年的19.4%增长到了25.49%，此外，其他小众操作系统开发商占除谷歌Android以外的1.58%。

客观上说，Android在操作系统市场的统治力仍无人可撼动，即便是丢掉了8%的市场份额，优势也很难在几年内被完全抹平――换言之，Android的号召力和主导地位仍然存在。

相较于主要竞争对手iOS，Android系统具有更高的自由度、开源特性以及可负担性深受全球开发者和用户喜爱。

如果说iOS是一个标准化泳池，那么Android更像是一块开放水域，在iOS系统中需要遵守各种条条框框，而在Android这边，自由度更高但也存在着潜在的安全威胁。

Edith Reads表示，在某些方面，“谷歌已经建立了一个无懈可击的差距，苹果和其他公司需要一些非凡的东西才能推翻它。”

当然，除了将目光着眼全球操作系统份额，不同地域、不同地区对操作系统的倾向性也不尽相同。

数据显示，智能手机操作系统的主导地位呈现出地域性特征。例如，非洲84%的智能手机都是基于Android系统的，iOS系统仅占非洲大陆智能手机设备的约14%，而三星、诺基亚和KaiOS则占剩下的2%左右。

同样的趋势也发生在与非洲经济对比明显的欧洲，基于Android操作系统的市场份额为也高达69.32%，不过iOS系统在这里的表现确实比在非洲更好，有约30%的手机采用了该系统;三星、诺基亚和其他开发商瓜分剩下的1%市场份额。

Android系统在亚洲和南美洲大陆的市场份额分别达到81%和90%。iOS在亚洲的份额为18%，在南美为10%。其他操作系统开发商在两大洲的手机市场份额不到1%，南美洲似乎成为了iOS用户最少的大洲。

市场份额争夺最为激烈的要数北美洲和大洋洲，iOS在这个两个洲的市场份额均取得了对Android的领先――54%的市场份额被iOS拿下，而Android略输一筹，但也占据了近45%的份额。其他开发商能瓜分的市场份额也只有剩余的1%了。

其实在亚、非、南美这几个大洲，iOS不占优势是情理之中的。因为与竞争对手相比，苹果产品的价格显然要贵得多。

但苹果一直在努力扩大其产品阵容，尤其是通过推出iPhone SE和入门级iPad等产品吸引更多消费者。虽然iOS仅适用于苹果设备，但Android系统不仅仅运行在智能手机和平板电脑设备上。

此外，最重要的因素仍然是价格――更为低廉的售价能够让Android设备吸引更广阔范围的入门级与中端用户，在市场份额的竞争中保持领先。

当然，苹果降价增量以及推出更便宜设备的策略已经显示出良好的效果，市场份额的增长证明苹果决策层做出了正确的选择，未来苹果可能会继续在其产品阵容中推出一些入门级设备，与Android阵营在入门级、中端市场一较高下。

无论是iOS还是Android，它们目前都具备庞大的用户基数以及足够的护城河，无论是在手机、平板还是未来的其他设备上，我们还将会看到两家公司依托生态打造的其他OS。

归根结底，当设备变的多元且复杂，生态的完整以及细节体验上的优势将左右人们站在哪个OS一边。