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iPhone 14系列真机上手 几款新配色你觉得怎么样？

2022-09-15 17:36:15 作者：高志伟

  【天极网手机频道】iPhone 14系列发售在即(iPhone 14 Plus：除了我)，天极网也做了上手体验，接下来就给大家带来真机图赏，看看苹果带来的新配色，有那几款戳中你了。

  iPhone 14系列四款机型的配置就不给大家详细介绍了，我们重点看看外观以及对比上代的升级。 

iPhone 14系列真机上手 几款新配色你觉得怎么样？

  首先是Pro系列，对比上代，iPhone 14 Pro系列带来的新功能主要是全天候显示、灵动岛、峰值亮度更高的屏幕(户外2000尼特)、车祸检测、“+1”的A16仿生芯片、更长一点的续航、更快的5G、更重一点的机身。摄像头方面，后置4800万像素主摄、光像引擎与运动模式，支持4K HDR@30fps的电影模式拍摄;前置摄像头有更大的光圈、光像引擎。 

iPhone 14系列真机上手 几款新配色你觉得怎么样？

  全天候显示并不是一个新功能，有Apple Watch的用户不会陌生，在iPhone上只不过屏幕更大了一点。当然大家不用过多担心增加耗电，当我们把手机装在口袋里或者扣着时，应该是光线传感器感应后会自动关闭全天候显示(当然更进一步你可以在设置中直接关闭该功能)。 

iPhone 14系列真机上手 几款新配色你觉得怎么样？

  相比全天候显示，还是灵动岛更吸引人一些。将iPhone 14 Plus和iPhone 14 Pro Max放在一起，灵动岛已然是“身份象征”了。从观感来讲，看惯挖孔屏后倒也比较容易接受，并不会觉得太突兀。只不过全屏观看视频时还是会有遮挡，加上与边框之间的位置仍旧正常显示，就会有些不自然了。 

iPhone 14系列真机上手 几款新配色你觉得怎么样？

  交互方面，灵动岛是iPhone 14 Pro最重要的加分项，目前音乐、通话、导航、秒表等多款应用都已经适配，第三方软件显然还要等一等，接下来一段时间或许就会看到很多更新提示“适配灵动岛”了。如果你对灵动岛很感兴趣，那么拿到自己的新机后，不妨多花些时间观察下，在这里苹果还是隐藏了很多彩蛋。比如，播放音乐时灵动岛不仅现实专辑封面，其右侧音波也是随着专辑配色而变;灵动岛还可以让“药丸”变成“叹号”，iOS判断两个进程的优先级，将次要进程缩小为圆形小区域在旁显示。另外，之前在开启摄像头、麦克风时位于iPhone刘海右侧的指示灯也被移到了灵动岛内。 

iPhone 14系列真机上手 几款新配色你觉得怎么样？

iPhone 14系列真机上手 几款新配色你觉得怎么样？

iPhone 14系列真机上手 几款新配色你觉得怎么样？

  虽然灵动岛会让给屏幕顶部贴上一个“黑色创可贴”但是，交互体验确实很有趣，并且也很容易上手。随着应用的适配，玩法应该还是很多的。或许会像当年我们刚刚的3D Touch一样。 

iPhone 14系列真机上手 几款新配色你觉得怎么样？

  iPhone 14 Pro系列提供暗紫色、金色、银色、深空黑色四种配色。上手暗紫色后，我感觉比宣传片里还是要好看一些。不过这个配色也是属于随光线变换的那一种，有些场景下可能紫色会深一些。 

iPhone 14系列真机上手 几款新配色你觉得怎么样？

  有一点要提一下，本次iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max除了尺寸差异外，其余配置均一样。所以不喜欢果半斤、大屏的用户，iPhone 14 Pro是更好地选择。 

iPhone 14系列真机上手 几款新配色你觉得怎么样？

iPhone 14系列真机上手 几款新配色你觉得怎么样？

  在看到iPhone 14系列后，还是忍不住在心里反问了一句：变了吗？ 

iPhone 14系列真机上手 几款新配色你觉得怎么样？

  如果不是6.7英寸的iPhone 14 Plus取代了5.4英寸的iPhone 13 mini。从正面来看，iPhone 14和iPhone 13真的就是双胞胎了。

  其他方面，iPhone 14系列支持车祸检测、升级了摄像头和A15仿生芯片。后置摄像头拥有光像引擎加持以及主摄更大的光圈，并支持运动模式拍摄更稳;前置摄像头同样有了更大的光圈和光像引擎。至于芯片，没错iPhone 14配备了满血版A15，从4核图形处理器升级为5核，重量方面iPhone 14还比iPhone 13轻了1g，但机身更厚了。 

iPhone 14系列真机上手 几款新配色你觉得怎么样？

  当然，iPhone 14也带来了配色创新，提供蓝色、紫色、午夜色、星光色、红色。这也是和上代最明显的区别，所以购买了iPhone 14的用户是不是考虑下用透明保护壳，或者…不戴壳？（PS：如果想要体验iPhone新机的最佳手感，还是建议不带保护壳用一用。）

iPhone 14系列真机上手 几款新配色你觉得怎么样？

  全新配色中，个人感觉蓝色辨识度更高一些，而且相比上代的远峰蓝，要更清澈、明亮一些，或许是背部材质的差异吧。 

iPhone 14系列真机上手 几款新配色你觉得怎么样？

  以上就是为大家带来的新机上手，如果想要了解更多关于iPhone 14系列等新品的详细信息，敬请关注天极网带来的评测等内容吧!

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