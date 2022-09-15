iPhone 14系列真机上手 几款新配色你觉得怎么样？

作者：高志伟

【天极网手机频道】iPhone 14系列发售在即(iPhone 14 Plus：除了我)，天极网也做了上手体验，接下来就给大家带来真机图赏，看看苹果带来的新配色，有那几款戳中你了。

iPhone 14系列四款机型的配置就不给大家详细介绍了，我们重点看看外观以及对比上代的升级。

首先是Pro系列，对比上代，iPhone 14 Pro系列带来的新功能主要是全天候显示、灵动岛、峰值亮度更高的屏幕(户外2000尼特)、车祸检测、“+1”的A16仿生芯片、更长一点的续航、更快的5G、更重一点的机身。摄像头方面，后置4800万像素主摄、光像引擎与运动模式，支持4K HDR@30fps的电影模式拍摄;前置摄像头有更大的光圈、光像引擎。

全天候显示并不是一个新功能，有Apple Watch的用户不会陌生，在iPhone上只不过屏幕更大了一点。当然大家不用过多担心增加耗电，当我们把手机装在口袋里或者扣着时，应该是光线传感器感应后会自动关闭全天候显示(当然更进一步你可以在设置中直接关闭该功能)。

相比全天候显示，还是灵动岛更吸引人一些。将iPhone 14 Plus和iPhone 14 Pro Max放在一起，灵动岛已然是“身份象征”了。从观感来讲，看惯挖孔屏后倒也比较容易接受，并不会觉得太突兀。只不过全屏观看视频时还是会有遮挡，加上与边框之间的位置仍旧正常显示，就会有些不自然了。

交互方面，灵动岛是iPhone 14 Pro最重要的加分项，目前音乐、通话、导航、秒表等多款应用都已经适配，第三方软件显然还要等一等，接下来一段时间或许就会看到很多更新提示“适配灵动岛”了。如果你对灵动岛很感兴趣，那么拿到自己的新机后，不妨多花些时间观察下，在这里苹果还是隐藏了很多彩蛋。比如，播放音乐时灵动岛不仅现实专辑封面，其右侧音波也是随着专辑配色而变;灵动岛还可以让“药丸”变成“叹号”，iOS判断两个进程的优先级，将次要进程缩小为圆形小区域在旁显示。另外，之前在开启摄像头、麦克风时位于iPhone刘海右侧的指示灯也被移到了灵动岛内。

虽然灵动岛会让给屏幕顶部贴上一个“黑色创可贴”但是，交互体验确实很有趣，并且也很容易上手。随着应用的适配，玩法应该还是很多的。或许会像当年我们刚刚的3D Touch一样。

iPhone 14 Pro系列提供暗紫色、金色、银色、深空黑色四种配色。上手暗紫色后，我感觉比宣传片里还是要好看一些。不过这个配色也是属于随光线变换的那一种，有些场景下可能紫色会深一些。

有一点要提一下，本次iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max除了尺寸差异外，其余配置均一样。所以不喜欢果半斤、大屏的用户，iPhone 14 Pro是更好地选择。

在看到iPhone 14系列后，还是忍不住在心里反问了一句：变了吗？

如果不是6.7英寸的iPhone 14 Plus取代了5.4英寸的iPhone 13 mini。从正面来看，iPhone 14和iPhone 13真的就是双胞胎了。

其他方面，iPhone 14系列支持车祸检测、升级了摄像头和A15仿生芯片。后置摄像头拥有光像引擎加持以及主摄更大的光圈，并支持运动模式拍摄更稳;前置摄像头同样有了更大的光圈和光像引擎。至于芯片，没错iPhone 14配备了满血版A15，从4核图形处理器升级为5核，重量方面iPhone 14还比iPhone 13轻了1g，但机身更厚了。

当然，iPhone 14也带来了配色创新，提供蓝色、紫色、午夜色、星光色、红色。这也是和上代最明显的区别，所以购买了iPhone 14的用户是不是考虑下用透明保护壳，或者…不戴壳？（PS：如果想要体验iPhone新机的最佳手感，还是建议不带保护壳用一用。）

全新配色中，个人感觉蓝色辨识度更高一些，而且相比上代的远峰蓝，要更清澈、明亮一些，或许是背部材质的差异吧。

以上就是为大家带来的新机上手，如果想要了解更多关于iPhone 14系列等新品的详细信息，敬请关注天极网带来的评测等内容吧!