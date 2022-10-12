定档10月20日，iQOO Neo 7将携超强天玑9000+本月亮相

作者：墨将

进入十月，手机圈迎来新一轮新机潮，Top手机品牌相继公布自己的新机计划。10月12日， @iQOO手机正式官宣，搭载天玑9000+的“硬核双芯 热血酷玩”iQOO Neo7将于10月20日正式亮相，现已开启全渠道预约，多项超值权益等着用户领取，更有以旧换新至高补贴5099元的诚意权益。与此同时，iQOO Neo7还将联手iQOO酷玩大师 @卡布叻_周深 双芯再进化。

iQOO Neo系列一向以越阶旗舰性能和同价位最值得购买而著称，致力于为用户带来强悍的性能表现和出众的游戏体验。此次的iQOO Neo7也不例外，搭载当前最强旗舰SoC之一的天玑9000+，并辅以蓝厂成熟精湛的天玑SoC调校能力，力图带给消费者顶级的旗舰性能体验，继安兔兔跑分超百万的“天玑9000之王”vivo X80之后，或再次成为最强天玑9000+旗舰手机之一，再树手机行业“旗舰性能标杆”。

除了天玑9000+，预约海报里还提到“双芯再升级”。众所周知，iQOO Neo系列向来以“新生代游戏性能旗舰”为卖点，强悍的游戏体验必不可少，而为了提升游戏体验，自Neo5开始就一直配备有备受好评的独立显示芯片，能够带来高帧低功耗和帧率提升两大功能。这一次除了旗舰SoC天玑9000+外，iQOO Neo7或将带来更强的独立显示芯片升级，将本就出色的赛级游戏体验更上一层台阶，这才能配得上“双芯再升级”之称。

目前，iQOO Neo7现已开启全渠道预约，参与预约的用户可享受加99元原电池安心换、赠价值69元180天原厂延保、赠价值600元会员权益大礼包以及以旧换新至高补贴5099元等超值权益，可谓诚意满满。希望体验当下至强旗舰性能和赛级游戏体验的朋友可前往线上各大电商平台进行预约。