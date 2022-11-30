配套设施跟进 三星自助维修计划迎来新动作

【天极网手机频道】11月30日消息，三星提交的一份新商标申请可能反映了该公司未来在其“自助维修计划”相关的新动作。从公布的图片来看，三星似乎正在开发一款名为“自助维修助手”的新款应用程序。该应用程序的图标显示正在商标申请中，整体APP的图标采用蓝色背景，由白底齿轮和蓝色扳手组成。

商标申请将“自助维修助手”描述为“用于智能手表、平板电脑、手机和耳塞的自行安装和维护的手机计算机应用软件”。它应该提供各种移动设备类型的“与自行安装和修复相关的咨询和信息服务”。本质上是为选择了自助维修服务的用户提供的技术指南或线上咨询。

换句话说，三星正在为此前公布的自主维修计划提供配套的应用程序，为自助维修用户提供更多关于如何管理和维修三星移动设备的信息。考虑到相关服务是三星与iFixit合作推出，三星就可以通过这款专门的Self Repair Assistant应用来提供指南和其他有用的信息，而不是通过iFixit网站。

当然，商标申请的存在并不能保证该应用程序一定会发布。不过能看到这款APP倒是个好事，如果三星打算引入该应用程序并简化自助维修用户的操作流程，这款APP应该能起到相应的作用。

三星于今年八月在美国上线了“自助修复计划”，计划刚推出时仅覆盖了少数设备，例如Galaxy S20、Galaxy S21系列和Galaxy Tab S7+的用户可以参考三星的自助维修计划门户网站，在那里他们可以购买正品更换零件和iFixit维修工具。实际上，从八月方案发布之后，支持自助维修的产品列表并没有太大变化，前文提到的这几款产品仍然是仅有支持的几款设备，未来三星有可能会将扩展支持的设备在自助维修助手APP展示，这就留待之后验证吧。

三星表示，自助维修计划的理念是让客户延长设备的使用寿命、促进循环经济，并最大限度地减少电子垃圾，同时还能帮助用户节省一些维修费用。

作为对比，苹果此前也上线了自助维修计划，而三星的方案与苹果有所不同。苹果的方案需要用户租用昂贵且笨重的设备――即便是一些简单的维修工作也需要这样做，并且需要有一定的相关专业技能。对于普通用户而言，三星的方案似乎更加友好。

三星选择与知名拆解网站iFixit合作，提供专门的维修工具库并为其自我维修计划提供详细的指南。该计划免费提供相关知识，用户获得所需的更换部件后参考视频指南并按照说明进行操作即可。三星的自助维修计划还为用户提供了废弃组件回收服务，而且无需支付额外费用。

苹果与三星两家大厂陆续推出自助维修服务，国内厂商会跟进吗？我认为自助维修服务还是只适合部分有相关经验的用户，或者设备问题较为简单，作为普通用户也可以上手维修。如果国内厂商有意跟进类似服务，感觉普及程度并不会很高。国内主流厂商的线上线下售后服务已经十分完善，用户甚至可以足不出户就完成设备的维修、电池更换等操作。并且维修设备的租借、维护，相关配套设施的搭建和维护也需要成本。

而就目前两大巨头推出的自助维修计划来看，无论是苹果的租借维修工具包方案还是三星的，似乎都不是很简单。有国外媒体亲身体验苹果自助维修后发现，这项工作并不轻松，即便有全套的专业设备以及基本的动手能力，用户仍不足以自行做简单的iPhone维修工作。所以这样的“自助维修方案”在未来会变得更好吗？在国内会有发展的土壤吗？希望如此，但我觉得并不乐观。