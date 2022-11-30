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配套设施跟进 三星自助维修计划迎来新动作

2022-11-30 17:53:06 作者：夏初

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  【天极网手机频道】11月30日消息，三星提交的一份新商标申请可能反映了该公司未来在其“自助维修计划”相关的新动作。从公布的图片来看，三星似乎正在开发一款名为“自助维修助手”的新款应用程序。该应用程序的图标显示正在商标申请中，整体APP的图标采用蓝色背景，由白底齿轮和蓝色扳手组成。

配套设施跟进 三星自助维修计划迎来新动作

  商标申请将“自助维修助手”描述为“用于智能手表平板电脑手机和耳塞的自行安装和维护的手机计算机应用软件”。它应该提供各种移动设备类型的“与自行安装和修复相关的咨询和信息服务”。本质上是为选择了自助维修服务的用户提供的技术指南或线上咨询。

  换句话说，三星正在为此前公布的自主维修计划提供配套的应用程序，为自助维修用户提供更多关于如何管理和维修三星移动设备的信息。考虑到相关服务是三星与iFixit合作推出，三星就可以通过这款专门的Self Repair Assistant应用来提供指南和其他有用的信息，而不是通过iFixit网站。

配套设施跟进 三星自助维修计划迎来新动作

  当然，商标申请的存在并不能保证该应用程序一定会发布。不过能看到这款APP倒是个好事，如果三星打算引入该应用程序并简化自助维修用户的操作流程，这款APP应该能起到相应的作用。

配套设施跟进 三星自助维修计划迎来新动作

  三星于今年八月在美国上线了“自助修复计划”，计划刚推出时仅覆盖了少数设备，例如Galaxy S20、Galaxy S21系列和Galaxy Tab S7+的用户可以参考三星的自助维修计划门户网站，在那里他们可以购买正品更换零件和iFixit维修工具。实际上，从八月方案发布之后，支持自助维修的产品列表并没有太大变化，前文提到的这几款产品仍然是仅有支持的几款设备，未来三星有可能会将扩展支持的设备在自助维修助手APP展示，这就留待之后验证吧。

配套设施跟进 三星自助维修计划迎来新动作

  三星表示，自助维修计划的理念是让客户延长设备的使用寿命、促进循环经济，并最大限度地减少电子垃圾，同时还能帮助用户节省一些维修费用。

  作为对比，苹果此前也上线了自助维修计划，而三星的方案与苹果有所不同。苹果的方案需要用户租用昂贵且笨重的设备――即便是一些简单的维修工作也需要这样做，并且需要有一定的相关专业技能。对于普通用户而言，三星的方案似乎更加友好。

  三星选择与知名拆解网站iFixit合作，提供专门的维修工具库并为其自我维修计划提供详细的指南。该计划免费提供相关知识，用户获得所需的更换部件后参考视频指南并按照说明进行操作即可。三星的自助维修计划还为用户提供了废弃组件回收服务，而且无需支付额外费用。

配套设施跟进 三星自助维修计划迎来新动作

  苹果与三星两家大厂陆续推出自助维修服务，国内厂商会跟进吗？我认为自助维修服务还是只适合部分有相关经验的用户，或者设备问题较为简单，作为普通用户也可以上手维修。如果国内厂商有意跟进类似服务，感觉普及程度并不会很高。国内主流厂商的线上线下售后服务已经十分完善，用户甚至可以足不出户就完成设备的维修、电池更换等操作。并且维修设备的租借、维护，相关配套设施的搭建和维护也需要成本。

  而就目前两大巨头推出的自助维修计划来看，无论是苹果的租借维修工具包方案还是三星的，似乎都不是很简单。有国外媒体亲身体验苹果自助维修后发现，这项工作并不轻松，即便有全套的专业设备以及基本的动手能力，用户仍不足以自行做简单的iPhone维修工作。所以这样的“自助维修方案”在未来会变得更好吗？在国内会有发展的土壤吗？希望如此，但我觉得并不乐观。

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