华为手机产能回归，余承东曝光华为Mate Xs 2众多新特性，最平折叠屏旗舰！

作者：知寒

【天极网手机频道】4月27日，华为官方对外公布了一个关于余承东的视频，为即将于28日召开的华为折叠旗舰及全场景新品发布会造势预热。很有意思的是，这则视频透露出不少关键信息，尤其是大家最关注的华为手机业务的现状如何，以及新亮相的华为Mate Xs 2折叠旗舰又有哪些重大创新和突破等。

相信包括我在内的很多人，对于这两年里比较难买到华为手机都有点难受。不过，这一情况如今终于迎来转机，余承东在视频中正式表示华为手机的供应和产能从今年起开始回复，接下来大家只要想买，都能买的到。

这无疑是个重大好消息，尤其是我们身为消费者可以更加期待后续包括Mate Xs 2、Mate50系列等新品的上市，并且不用再担心新机的备货量不足等问题，“一机难求”的抢购画面想必也会彻底消失。

有一说一，这两年自从华为不再作为行业的“领头羊”后，国内智能手机行业尤其是高端市场表现，多少有些不如人意。从市场数据上看，整个国产高端机销量和份额占比被苹果iPhone压得死死的，差距反而进一步被拉大。而在产品创新力上更给人一种迷失了方向般的感觉，无论是自研芯片还是影像堆料都仍处在追赶华为的道路上。因此，华为手机的重新归来，无论是对行业还是消费者都是绝对幸事。从马上亮相的华为全新折叠旗舰Mate Xs 2身上，我们也可以更好的印证这一结论。

在视频中，余承东称华为Mate Xs 2是具备划时代意义的大折叠屏，拥有多项黑科技。首先，它将一次性解决可折叠屏手机自诞生以来便存在的厚重、脆弱等缺点。从之前的爆料得知，华为Mate Xs 2将采用创新超轻材质，让机身更轻更薄，达到基本解决普通手机的厚度和重量，给用户带来绝佳握持手感。同时，还采用了复合强化结构屏幕，增加缓冲层，提高了可靠性。

其次，围绕大家一直以来最关心的“屏幕折痕”问题，华为Mate Xs 2采用了双旋鹰翼铰链，可能成为目前展开后最平的横折形态折叠屏手机。

在生态体验方面，华为作为国内折叠屏手机的开创和引领者，过去这方面的表现已经相当令人感到满意。但余承东还表示，华为Mate Xs 2身上拥有新技术，可以让那些还没来得及适配大屏的应用，也能提供出色优秀的体验。至于到底是什么样的神奇技术，我们可能要等到发布会上才能知晓。

三年五代折叠旗舰，从外折到内折，还有P50 Pocket的纵向折叠，华为一路走来，不断探索和突破，几乎每一代产品的上市都能给我们带来与众不同的崭新亮点。而今年华为Mate Xs 2，不论是对折叠屏手机轻薄化设计突破，还是神秘技术加持下的飞跃式大屏生态体验，以及卫星通信等黑科技，既让我们消费者感到激动之余，也对行业未来发展方向起到了引领和示范。大家觉得呢？