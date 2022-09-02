vivo X Fold S或更名为Plus 部分配置已曝光

作者：云隐

【天极网手机频道】vivo首款折叠屏手机vivo X Fold发布以来，其航天级浮翼式铰链、双超声波指纹解锁等特性获得了大部分用户的好评。时隔半年左右的时间，vivo新一代的折叠屏手机自然也在路上了，目前也已有相关的爆料信息。今日，有博主曝光了这款产品的命名以及部分配置信息。

据了解，vivo新一代折叠屏手机的命名可能会从vivo X Fold S改为vivo X Fold Plus。基础配置上，vivo X Fold Plus将搭载骁龙8+移动平台，同样支持双超声波屏下指纹解锁。充电与续航方面，内置4700mAh电池，配备80W双电芯有线快充，同时支持50W无线充电。

影像方面，vivo X Fold Plus将采用前置1600万像素自拍镜头与后置四摄影像模组。后置四摄参数分别为5000万像素大底主摄、4800万像素超广角摄像头、1200万像素人像镜头、800万像素潜望长焦镜头，其中的潜望式长焦镜头支持5倍光学变焦。

从以上配置来看，相较于上一代vivo X Fold，vivo X Fold Plus只是进行常规的升级，着重升级充电与续航能力。笔者以为，依托于骁龙8+移动平台的低功耗优势，vivo新款折叠屏手机的整体续航能力应该会有所提升。此前，vivo新一代折叠屏手机此前已通过国家3C认证，认证信息显示该机标配80W双C口GaN闪充头，说明本次的充电时长也会缩短至30分钟左右。

除了基本折痕与铰链之外，续航一直都是折叠屏手机的痛点。毕竟，大部分折叠屏手机的内屏尺寸堪比平板电脑的尺寸，同时受限于手机轻薄的外观，续航能力自然不如大部分直板手机。骁龙8+相比骁龙8，功耗降低了30%之多，自然能够弥补折叠屏的劣势。更多相关信息，可以关注天极网的后续报道。