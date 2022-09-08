iPhone 14 Pro系列「灵动岛」：以最简单的设计，实现非凡的交互

作者：云隐

【天极网手机频道】9月8日凌晨，备受瞩目的苹果秋季发布会如约而至，会上更是推出了iPhone 14系列、Apple Watch Series 8、Apple Watch Ultra、Apple Watch SE、AirPods Pro 2多款产品，再次掀起苹果热搜狂潮。iPhone 14系列作为本次发布会的重点，想必大众对其关注度也较高，本篇文章带你深入了解一下这款新品。

如此前爆料所言那般，iPhone 14系列摒弃了iPhone mini系列，新增iPhone Plus系列，分别为iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max。iPhone 14与iPhone 14 Plus采用的是均是满血版的A15仿生芯片，性能提升并不是很明显，屏幕尺寸分别为6.1英寸和6.7英寸，其中iPhone 14 Plus的像素分辨率为2778 x 1284，并且除了新增紫色、蓝色配色外，其它参数与上一代没差别。同时，iPhone 14系列还新增运动模式拍摄、电影模式拍摄支持4K 30 fps、车祸检测、前置自动对焦以及电池小幅增大。可以说，iPhone 14对比上一代的提升微乎其微，价格甚至有所上调。

接下来我们重点看到iPhone 14 Pro系列，其升级点则比较明显。首先是A16仿生芯片，其采用台积电4nm制程工艺，内置160亿个晶体管，对比竞品CPU提升40%，功耗降低20%，并且全新的NPU每秒可以计算170亿次，GPU带宽提升50%，续航获得了不小的提升，性能方面则仅仅只是常规提升。

其次是影像方面，iPhone 14 Pro系列的主摄镜头升级为了4800万像素，高像素的加持，意味着即使是裁切，照片的清晰度也能得到保证。在视频拍摄方面，苹果一如既往地重视，不仅支持电影模式拍摄4K 30fps视频，还新增了运动模式，从官方提供的素材来看，拍摄效果相当不错。预计今年苹果使用iPhone 14 Pro系列拍摄的视频会与运动模式相关，倒是值得期待。

最后是刘海屏消失了，改为“药丸形”设计，苹果称之为“灵动岛”。iPhone 14 Pro系列的“灵动岛”可以提供勿扰模式、来电、充电、消息、音乐卡片等交互功能，并且随着更多开发者加入，对其增设个性化功能，“灵动岛”区域的交互功能将越来越丰富。挖孔屏的手机想必大众并不陌生，但却并没有多少厂商在这块区域做相关的设计。苹果通过简单的设计，实现非凡的交互，将槽点成功变成了亮点，又一次走在了安卓厂商的前面。

2010年，乔布斯发布iPhone 4时，仅凭“一键滑动解锁”的简单设计，就让全球观众惊呼，从而喜欢上了这个令人上瘾的交互体验。继那之后，iPhone似乎没有过太令人惊讶的创新设计，如今“灵动岛”的出现，让受众有了全新的交互体验，自然不免觉得新奇。在其他手机厂商推出挖孔屏、水滴屏、全面屏手机的时候，苹果却一直维持着刘海屏，或许就是在寻找能够带来创新体验的设计。“灵动岛”的出现，说明苹果骨子里还是隐藏着创新的基因，只是这一次终于激发出来了。

笔者以为，本次的iPhone 14系列可以说是喜忧参半的产品，在外观、性能、影像、续航这些方面的升级其实并不是很明显，价格甚至有所上调，确实不如去年的“十三香”。但如果从设计来看，iPhone 13 Pro的“灵动岛”创新设计，却是带来了全新的交互体验，这一点倒十分值得肯定。但综合来看，笔者还是不推荐购买iPhone 14系列，如果有需要更换的同学，还是以Pro系列为考虑对象。

手机发展至今，高端配置的集聚，对于大部分用户来说，性能明显是过剩的，而大众需要的更多是创新性的设计与体验。从某种程度上来看，“灵动岛”的设计明明很简单，笔者也以为并不是没有人设想过这种可能性，然而事实却是没有太多厂商去挖掘它，不免令人唏嘘不已。在手机行业发展步伐停滞不前的环境下，或许更需要厂商们回归到底层的产品体验上，以创新的设计再次为手机市场注入新的活力，方才能突破现有的困境。