iQOO Neo 7将于明日发布：120W 超快闪充+5000mAh超大电池

10月19日，@iQOO手机 宣布将于明日(10月20日)正式亮相的iQOO Neo7成为Neo系列首款搭载双电芯120W 超快闪充的产品，并配备120W 超快闪充史上最大的5000mAh电池，实现“充得快用得久”组合，为用户带来续航不焦虑，畅玩更尽兴的体验。还将有3款IoT周边与Neo7一起亮相，助力新品的游戏体验更上一层楼。

iQOO 120W 超快闪充自2020年率先亮相以来，受到了业界的高度好评，以超快的充电速度，为5G高性能智能手机延长续航时间指明了方向――利用较短时间充满一块大电池，或者利用碎片时间极快速为大电池补充部分电量，无论哪种“回血”方式，都能给用户更多的安心感。此前iQOO Neo系列的充电速度在业内已经处于领先水准，此次iQOO Neo7在Neo系列中首次搭载120W 超快闪充，更是让Neo系列得到全新进化，向行业高端旗舰水准再靠近一步。

除了充电速度的提升，Neo7更是搭载了5000mAh超大电池，这是iQOO 120W 超快闪充发展史的一个里程碑，意味着手机续航再一次得到加强。同时，在120W 超快闪充的支持下，Neo7至快9分钟就能将这块5000mAh超大电池充至50%，可以短时间内快速缓解用户的续航问题。

将与Neo7一同登场的三款设备分布是iQOO旗下首款TWS产品――iQOO TWS Air、iQOO闪电手柄 2和iQOO极风散热背夹 Neo，它们将全方位提升iQOO产品的游戏体验。

另外，iQOO官方还晒出Neo7拍摄的夜景运动抓拍样张，画质表现相当出色，画面纯净而有氛围感，颜色鲜艳而不过分，人物虽然在悬空运动中，但依然被手机捕捉到，细节十分清晰，堪比专业拍照手机的水准，似乎在暗示新品的影像实力也很强劲，这也非常值得期待。这意味着这款性能旗舰，影像实力也很旗舰了。

将于明日19:00点正式发布的iQOO Neo7主要强悍性能至此已基本释出，搭载“硬核双芯”天玑9000+与独立显示芯片 Pro+，配备系列史上首款120W 超快闪充，影像实力堪比专业水准，更有三星E5柔性直屏、5000mAh超大电池和智能散热系统联手打造的游戏体验黄金三角，凭借“流畅”、“持久”和“冷静”的畅玩体验，定义性能游戏体验的新标准，以强悍实力竞争“同价位最强、最值得购买的产品”之名。iQOO Neo7现已开启全渠道预约，大家赶紧预约起来，一起等待明日发布会的来临吧!