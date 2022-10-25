Surface Duo系列将迎来全新的更新，方便用户跨端使用更便利

【天极网手机频道】随着手机厂商在跨端能力上的精进，消费者愈发真切地感受到跨屏使用的便利，如今跨端体验正在逐步成为新的潮流。微软最近在跨端使用上也有一些新的思路，其表示Surface Duo 系列迎来全新的更新，将带来熟悉的 Windows 11 和 Android 12L 的改进。Surface Duo 和 Surface Duo 2 的更新将使跨端设备之间的交互更加流畅，日常工作更轻松。

据了解，新 UI 界面更新侧重于在 Windows 和 Duo 之间建立更强的联系，利用视觉效果和连贯性提高熟悉度。微软称，已经最大限度地发挥了安卓系统内的定制潜力，在不影响性能的情况下提供这种更加统一的体验。Windows 和 Android 的核心系统组件的视觉语言一致，比如“快速设置”和“系统设置”，界面与功能在不同设备之间更加接近。

值得一提的是，Surface Duo 将拥有四张额外的壁纸，也与新的 Windows 桌面背景保持一致。并且官方还提供量身定制的强调颜色选项，将 Windows 的活力带入 Android。而Surface Slim Pen 2 可以在 Surface PC 和 Surface Duo 2 上使用，而且在第一次触摸屏幕时就会自动配对。

除此之外，Android 12L还引入了新的对话小组件，引入了新的隐私仪表板。还可以通过对 UI 元素更宽敞的设计、对比度的优化以及从放大到亮度和颜色管理的新可视性功能，提高了辅助可访问性。Android 12L更新后，传输数据也变得更加容易。

微软希望这些更新以及对 Windows 11 体验的进一步调整，将使用户从 PC 上的工作过渡到 Surface Duo 上更加容易，用户无论在哪里都能提高工作效率。从目前消费者关注的功能来看，跨端能力现已和硬件性能、影像实力一样，成为用户重要的购买理由之一。如何“打通”设备之间的藩篱，并做到体体验无缝衔接将会是各品牌之间的竞争点。