性能真功夫！vivo T2官宣定档5月23日

作者：云隐

【天极网手机频道】近期，手机厂商动作频频，发布会接踵而至，让整个手机市场一下子火热了不少。继vivo S15系列之后，vivo又官宣定档另一款新品――vivo T2。去年的vivo T1凭借着全面的产品表现以及高性价比的市场占位，收获了一众用户及媒体的好评。而自去年vivo T1发布以来，T系列已有半年左右的时间未更新，相信不少用户正在翘首以待，如今vivo T2官宣定档，势必会让近期有购机需求的消费者，拥有更好的选择。

据了解，5月20日上午，vivo官方电商在微博正式官宣将于5月23日发布T系列新机――vivo T2。从官方公布的预热海报中可以看到，vivo T2将是全面的升级，重新定义入门级旗舰的产品定位。目前，关于vivo T2也已有一些爆料信息，我们一起来看看。外观方面，vivo T2采用一脉相承的设计风格：云窗设计的摄像模组、哑光黑色的机身后盖，整机质感看起来深邃时尚，完全符合当下年轻人的主流审美。

配置方面，全新的vivo T2将搭载高通骁龙870巅峰版。作为“年度神U”，高通骁龙870采用台积电7nm EUV 工艺制程，由一颗3.2GHz的A77超大核、三颗2.4GHz的大核，以及四颗1.8GHz的效能核心组成三丛集架构，整体性能表现稳定可靠。而命名为巅峰版，说明这款旗舰级处理器相对于常规版本，显然是有了一定的升级，势必能够带来更加强悍的性能以及更可观的功耗。

影像方面，此前vivo T1就曾配备了由“6400万像素主摄+800万像素广角摄像头+200万像素微距摄像头”组成的三摄影像模组，其成像水准相当出色。而即将推出的vivo T2虽然同样配备了6400万像素主摄，但加入了旗舰级OIS光学防抖，再配合vivo在影像算法方面的长期累积，有望再次刷新中端机型影像天花板，为用户带来更加优异的影像体验。

充电与续航方面，上一代的vivo T1就已采用了“44W闪充+5000mAh”的黄金组合，大电池的续航以及快速的回血速度，在当时就受到众多用户的一致好评。如今的vivo T2再次升级，仅从官方公布的“80W双芯低温闪充”来看，其有望成为中端机型在“续航+快充”方面的领航员，所谓的“电量焦虑症”不再是问题。

总体来看，vivo T2主要侧重在性能、影像、充电、续航方面的升级，而这也是大部分用户所关心的内容。不得不说，vivo一直在切实解决用户的真实需求。另外，再加上vivo一贯的高颜值设计风格以及亲民的售价，vivo T2完全有可能成为中端机市场的最具性价比的手机。这对于关注实用性、性价比、购机求稳的用户而言， vivo T2或将成抢手货，毕竟vivo T2给足了他们“不尝鲜”的理由。

目前，vivo T2已在vivo官网正式开启预约抽奖活动，对于这款新机感兴趣的朋友可以先行预约。更多相关信息，可以关注天极网的后续报道以及5月23日的vivo T2发布会。