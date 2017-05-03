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努比亚总裁现身央视纪录片 述手机摄影故事

天极网手机频道 2017. 05. 03 作者：赵铁柱 责编：李子欣
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　　【天极网手机频道】近日，央视纪录片《手机的故事》正式开播，讲述了许多手机摄影的故事。其中，努比亚总裁里强也现身纪录片中，但却不是以努比亚总裁署名出现，而是以中国摄影家协会会员的名义登场，这让不少业内人士都感到十分意外。

努比亚总裁现身央视纪录片 述手机摄影故事
里强现身央视纪录片

　　众所周知，努比亚现已成为了“手机摄影”的代名词。从品牌诞生起，手机摄影一直是努比亚的品牌基因，每一代努比亚手机都在摄影上不断突破，成为业内的标杆。其实在国内许多手机品牌都会以拍摄作为卖点，但像努比亚这样把手机摄影当作立身之本，目前还找不到第二家，摄影绝对是努比亚手机优先级最高的体验。努比亚对摄影超乎寻常的执着，与总裁里强对摄影的热爱密不可分。

努比亚总裁现身央视纪录片 述手机摄影故事
里强现身央视纪录片

　　在纪录片中，我们得知里强也是一名专业的单反摄影师，对于手机和单反之间的差距，可以说他最清楚不过。这些年，他一直试图通过努比亚来挑战单反摄影领域，最终成就了努比亚“手机中的单反”美誉。里强用努比亚手机拍摄的星轨照片《瞬间 永恒》，其令人惊叹之美让许多人都不敢相信这是用手机拍摄，包括北京天文馆馆长。手机摄影的高度，超出了许多专业摄影师想象。

　　在《瞬间 永恒》这幅作品中，为了拍到最璀璨的星空，里强和他的团队来到了青藏高原，用努比亚手机长达20分钟的曝光拍摄，记录下星空之美。除了要求手机具备长时间曝光功能外，也需要具备强大的降噪功能。因此，当成片出来的时候，许多没用过努比亚手机的人对此质疑也是情理之中。里强用一种近乎浪漫的理想主义展示了手机摄影的可能性，连央视都为之侧目。

努比亚总裁现身央视纪录片 述手机摄影故事
《瞬间 永恒》作品

　　今年5月10日，国务院已经批复同意设立为“中国品牌日”，不仅要提升自主品牌消费品的知名度，也要保证品质、性能与口碑，才能真正满足消费者需求。对于国产手机而言，如何树立起品牌形象成为了头等大事。而努比亚，手机摄影专家的形象早已深入人心。

　　其实努比亚很平常，平常到只是一直在做很多人不愿意坚持努力做的事，“Be Yourself”正是努比亚品牌的精神写照。无论是产品技术上的不断创新，还是在品牌理念上的始终坚持，都是努比亚坚持自我的体现。在不断突破局限的同时，不忘初心。

作者：赵铁柱责任编辑：李子欣）
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