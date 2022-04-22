守护绿色守护未来：世界地球日，OPPO以科技推动可持续发展

作者：毛毛

【天极网手机频道】每年的4月22日是世界地球日，一个专为世界环境保护而设立的节日，旨在提高民众对于现有环境问题的意识，让更多人关注世界环境保护。今年4月22日是第53个世界地球日，OPPO作为一家科技企业，在为全球用户提供美好智慧生活的同时也积极承担全球企业公民的责任，长期实践可持续发展行动，从自身的绿色运营及绿色产品设计到面向公众的绿色行动倡导，不断推动绿色地球愿景的实现。

塑料污染是当今环境保护的重点问题，据联合国环境署统计，每年约有1100万吨塑料垃圾流入海洋 。没有被合理回收的塑料正在污染土壤和海洋，破碎的微塑料颗粒也被人们食入体内带来健康隐患。因此，在产品包装材质的选择上，OPPO坚持“3R+1D”的国际绿色包装设计原则，产品包装材料使用坚持减量化、可回收、可循环和可降解，对于暂时无法替代的塑料包装材料，也采用了生物可降解的聚乳酸材料。目前在欧洲市场中，OPPO手机产品彩盒包装塑料含量在三年内降低95%。

另外，OPPO在今年推出的OPPO 5G CPE T2 部分配件中也实现了塑料循环利用，使用废弃消费产品的塑料(PCR)，尽可能减少对原生塑料的依赖。

森林是人类赖以生存的资源，也是世界上超过四分之三的陆地生物栖息地。但由于全球树木过度砍伐，在过去半个世纪中亚马逊已经失去至少 17% 的森林覆盖率 ，而森林面积的减少也将威胁全球生物多样性，并加速全球气候变暖。OPPO通过资源的重复利用，减少木材的消耗。在欧洲市场中，OPPO手机产品包装材料中使用了约45%的再生纤维，这些纤维来自被回收的废纸或如甘蔗和竹子的残渣这类植物。

随着工业文明的发展，废弃电子产品越来越多，逐渐堆积成一座座永不枯竭的“城市矿山”。据数据显示，全球电子废弃物在过去5年内增长21%，然而，全球只有17.4%的电子废弃物被回收处理。OPPO关注到电子垃圾污染将对生态环境造成长久威胁，致力于提高产品耐用性来让每一款产品陪你更久，并建立废旧电子产品回收体系，减少因废旧电子产品处理不当产生的环境破坏。

例如OPPO最新旗舰产品OPPO Find X5系列搭载自研的电池健康引擎，让 80W 超级闪充在 1600 次充放电循环后依然保持 80% 以上的电池健康度，两倍于行业标准，让每一块电池陪伴你更久。

为了广泛推动废旧产品的回收和再利用，OPPO在全球建立产品回收体系，开展以旧换新活动，以中国市场为例，2021年OPPO手机回收量达120万台，总计回收产品重量高达216吨。OPPO还通过与行业伙伴及公益组织合作处理电子废弃物。在欧盟地区，OPPO提供资金支撑当地的回收体系运行，并与专业的第三方回收公司合作进行废旧电子产品回收。在澳洲，OPPO携手塔龙加自然保护协会(Taronga Conservation Society)共同发起废旧电子产品回收活动，让电子废弃物被正确地循环利用，减少电子废弃物填埋。

自然环境和物种多样性的保护工作也不容忽视。在100万个物种面临灭绝的威胁的情况下 ，OPPO也希望贡献科技力量保留它们独特的颜色与样貌。持续两年，OPPO携手国家地理与国家地理摄影师用Find X系列手机影像功能捕捉下更多濒危动物的色彩，为人们创造与大自然重新联系的机会。

地球生态系统是一个不可分割的整体，应对气候变化、生物多样性丧失等挑战，守护地球家园，是我们共同的责任，需要大家携手同行，共同应对。只有人与自然和谐共生的未来，才是一个繁荣的未来。OPPO相信通过科技创新与更多人的参与，将不断推动生态环境保护的进步。所以今年世界地球日，让我们共同守护地球的绿色未来。