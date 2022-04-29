轻平可靠，华为Mate Xs 2折叠屏旗舰发布，黑科技独领一面！

作者：知寒

【天极网手机频道】2022年4月28日，在华为折叠旗舰及全场景新品发布会上，华为Mate Xs 2正式发布。从最初的外折到内折，再到纵向折叠P50 Pocket的热销，短短三年间华为已发布多达五款折叠屏旗舰，既是目前市面上唯一同时拥有三种折叠形态产品的手机厂商，也是整个国产折叠屏手机领域内当之无愧的“领头羊”。

可以看到，随着近期小米、荣耀、OV等厂商的陆续发布，国内可折叠屏手机市场也开始变得热闹非凡起来，从早先的“华为VS三星”变成了百家争鸣的局面。那么，面对众多竞争对手的强势入局，市面上可供消费者选择的新产品数量也在不断增多，此时的华为还能否维持住一直以来的行业领先地位，以及还能给用户带来哪些不一样的创新体验，这才是我对华为Mate Xs 2全新折叠旗舰真正感兴趣的地方。幸好，它的表现足够令人满意。

设计向前一大步

自从折叠屏手机愈发主流化和大众化后，便出现了一个很有意思的现象：在线上普遍舆论评价中，大家出于对“1+1>2”折叠结构的天然认知，大多集中关心它的“屏幕折痕”是否明显，而自然地忽视掉整个机身重量和厚度，或者说潜意识里早已说服自己愿意为新形态而牺牲掉轻薄。然而，一旦真正摸到或是长期用上机器，它的厚重感便会日渐让你无法忍受。

所以，华为Mate Xs 2率先解决的便是「厚重」问题。它的电池盖板采用了更轻薄且更强韧的超轻玻璃纤维，铰链部件采用钛合金材质，最终使整个机身仅重255g，比上一代足足轻了40g，和iPhone13 Pro Max普通手机的重量更是非常接近。

同时，新一代双旋鹰翼铰链设计，也让华为Mate Xs 2折叠后的机身厚度降低至11.1mm，合起来最薄处仅5.4mm，拿在手中几乎与传统手机无异。另外，新铰链通过恒长联动控制，在折叠过程中与屏幕的运动轨迹保持高度一致，做到了屏幕平整度比上一代提升70%，肉眼几乎看不见折痕，是目前市面上最平的可折叠屏手机。

而针对折叠柔性屏幕的脆弱性难题，华为Mate Xs 2给出的答案则是类似“防弹衣”结构的复合叠层结构，以保护膜、支撑层、转轴叠层、以及高性能材料层层堆叠，再利用屏幕四周的铝合金边框，形成全方位的抗冲击和抗摔保护，让手机更加可靠耐用。

黑科技频频登场，长处更长

既有「可折叠屏」新形态设计，又有「旗舰手机」规格，只有把两者统统做好，才能被称作真正的折叠屏旗舰。这次华为Mate Xs 2采用7.8英寸超清折叠大屏，分辨率2480x2200，支持120Hz智能高刷新率、高频PWM调光和240Hz触控采样率，拥有P3广色域和原厂专业级调色等不俗特性。

为了保证超大屏幕的显示效果和折叠屏幕无法后期贴膜等缺点，华为Mate Xs 2业界首创双芯驱动，同时用两颗驱动芯片驱动一个屏幕，杜绝了屏幕显示不一致、文字边缘发虚等现象。另外，屏幕表面采用超强耐油脂防反光纳米光学镀层，既能让用户看到更干净清爽的屏幕，也更能看清显示内容。

在所有手机都绕不开的影像方面，华为Mate Xs 2依然搭载华为旗舰级5000万像素原色影像系统，还是大家比较熟悉的搭配10通道多光谱传感器，内置XD Fusion Pro引擎、XD Optics计算光学、华为影像™全局式图像信息复原系统等技术，全面真实还原自然色彩，实现所见即所得的拍照效果。这套华为影像系统想必不用我多说，妥妥的目前行业一流顶级水准。

重点升级在影像体验部分，新推出的镜像智拍功能，充分利用可折叠屏手机的结构特性，能将后置充当“前置自拍”，主副屏同时显示取景画面，让拍摄者和被拍者都能实时看到拍摄效果。而智能扫二维码和AI消除2.0也能在日常使用时为我们提供相当实用的便利性。

华为Mate Xs 2是首款搭载三频WiFi的手机，理论上峰值网速高达4G bps，支持四网并发和五网协同，可能是目前业界最强通信手机。同时，还首创精准室内定位，提供更出色的导航能力。它内置4880mAh大容量硅负极电池，支持66W分布式超级快充，拥有高导热石墨烯液冷散热、对称双扬声器等。这样来看，华为Mate Xs 2虽然变得更轻、更薄、更平了，但是它的硬件堆料丝毫没有短板，依然是名副其实的高端旗舰。

大屏体验再突破，持续引领行业

在可折叠屏手机的软件适配和生态体验方面，估计华为敢说第二，没人敢说第一。此前的像智慧分屏、平行视界、悬浮窗等功能已经让我们的日常体验变得相当不错，而华为Mate Xs 2更是带来了行业内首个自适应UI引擎支持。

在自适应UI引擎的加持下，像一些尚未完成大屏适配的应用，手机系统会自动学习原生界面布局，然后针对图文信息等重新优化排版，更适合用户的观看习惯。同时，应用开发者也能够利用该引擎进行小幅修改或者无需修改，让自己的应用快速完成适配。

目前在华为Mate Xs 2当中，Top 300应用已经实现了100%大屏适配， Top 2000应用实现90%大屏适配，生态应用体验逐渐大成。

此外华为还表示：“由于做了更加充分细致的供应准备，消费者能够在华为各个渠道购买到包括P50系列、nova系列在内的热销手机。从5月6日首销日起，消费者也可以购买到新发布的折叠旗舰Mate Xs 2手机。”看来真的如余承东所言：“华为手机全都回来了”供应有了极大的改善。大家看完发布会的可以考虑入手一台华为Mate Xs 2，看看折叠体验到底提升多少。

显而易见，可折叠屏手机市场已经迎来全面发展时代，入局者越来越多，用户的需求也愈加强烈。但是从华为Mate Xs 2率先实现的轻薄化机身、最平整的折叠屏幕、以及业界首个自适应UI引擎等可以看出，无论是对整个行业发展方向的把握，还是技术层面的创新，以及对用户需求的精准洞察，华为都稳稳地走在最前面，其他后来者与之相比，中间仍有很大一段距离需要追赶。