双十一特辑：高性能长续航，游戏体验更稳定持久

【天极网手机频道】今年的双十一已过半，优惠活动也是一波接着一波，相信已经有同学购买了挺多好物。而在手机领域，或许有的同学会想要购买一部游戏手机，但却很难抉择。今天，小编就来推荐三款游戏手机：OPPO K10、iQOO Neo7、荣耀X40 GT，它们都是同等价位下绕不开的选择，游戏体验自然不会差，感兴趣的同学可以往下看。

OPPO K10

目前官方售价：OPPO K10 8+128GB立减300元，到手价1699元，8+256GB立减500元，到手价1699元，12+256GB立减500元，到手价1999元。

外观设计：OPPO K10提供了冰魄蓝、月岩白、暗夜黑共三款简约配色，选用行业内难度极高的G3连续曲线平滑过渡，还原了游戏手柄式的贴合触感，握持起来完全不咯手。薄至8.73mm的机身厚度以及205g的机身重量，也让其兼具高颜值与轻薄性。

基础配置：OPPO K10配备的是6.59英寸的120Hz LCD变速直屏、天玑8000-Max处理器、67W超级闪充以及5000mAh超大电池等配置，配合金刚石VC液冷散热系统、封闭式立体双扬声器以及旗舰级X轴线性马达，OPPO K10的性能表现相当不错，并且在功耗方面也比较出色，完全是游戏爱好者的必备神器。

影像水平：OPPO K10采用“6400万像素超清主摄+800万像素超广角镜头+200万像素微距镜头”，配合前置1600超清自拍镜头，高像素主摄的加持下，完全能够满足用户对于日常拍摄的多种需求。

iQOO Neo7

目前官方售价：8GB+128GB到手价2699元;8GB+256GB立减200元，到手价2799元;12GB+256GB立减300元，到手价2999元;12GB+512GB立减300元，到手价3299元。

外观设计：iQOO Neo7提供了几何黑、波普橙、印象蓝三款配色，颇具复古未来主义色彩。而在材质上，几何黑采用的是AG玻璃材质，印象蓝和波普橙则采用素皮材质，并且将重量控制在197g，轻薄又趁手。

基础配置：iQOO Neo7搭载天玑9000+、独立显示芯片 Pro+以及6.78英寸 120Hz E5 OLED屏、5000mAh电池以及120W快充等配置，性能表现已经位列行业第一梯队，更有对称式双X轴线性马达与屏下双控压感，在游戏方面完全是旗舰级体验，不仅玩得稳，也玩得久。

影像参数：5000万像素超高清主摄+800万超广角镜头+200万微距镜头后置三摄影像模组，1600万像素前置单摄，以及OIS光学防抖等配置，iQOO Neo7无惧强光、暗光、运动等环境下，依旧能轻松拍摄出清晰的图片。

荣耀X40 GT

目前官方售价，荣耀X40 GT 8GB+256GB到手价2099元，12GB+256GB到手价2399元。

外观设计上，荣耀X40 GT提供了幻夜黑、钛空银、竞速黑三款配色，幻夜黑通体是简约内敛的黑色，钛空银则是梦幻般的渐变色，而作为主打的竞速黑，碳纤纹理的背部融入了GT超跑的设计理念，兼具质感与层次感。

基础配置上，荣耀X40 GT配备了一块6.1英寸的FHD+ LCD 屏、骁龙888处理器、4800mAh的电池以及66W的快充，带来了极致稳定的满帧游戏体验，同时视效方面的表现也令人满意。

影像方面，荣耀X40 GT采用“50MP主摄+2MP微距+2MP景深”三摄影像模组，配合16MP的前置，无论是拍摄风景，还是人像，均能满足需求。同时，得益于高像素的主摄，拍摄出的画面清晰度也较高，能够保留下较多细节。

以上三款手机都是以游戏体验为主要定位的，在各自的价位都具备着出色的性能表现，完全能够带给游戏玩家精彩的游戏体验。如果近期有选购游戏手机需求的同学，倒是可以考虑一下这三款产品，趁着双十一优惠期间入手。