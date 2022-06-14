微信推出“群聊消息置顶”功能：这次更新还稍微有点用

作者：弈秋

【天极网手机频道】微博6月14日消息，#微信推出群聊消息置顶功能#话题引起了笔者的关注。据悉微信新增“群聊消息置顶”功能，群主和群管理员长按一条消息，在弹出菜单中选择“置顶”，就能将消息固定到顶部。群成员点击后会自动定位到消息所在位置，方便查看完整上下文内容。置顶消息可作为群公告的补充。

微信群可以支持指定的群聊消息置顶，这次更新还稍微有点用，这样每天的工作规划直接置顶。现在上班一族、学生群体每天都需要及时查看一些不能错过消息的微信群，这个功能可以说非常及时。其实这个“群聊消息置顶”的功能微信官方早就推出了，但是之前适配的是iOS也就是苹果手机用户才能使用。

现在安卓手机的微信版本也适配了这个功能，群主和管理员长按单条群消息，多了“置顶”这个选项。置顶之后，该消息会出现在这个群聊的顶部，所有群成员打开微信群都能及时看到。就不用再往前滑看消息，点击消息直接定位到该消息在聊天中的位置。不过一个群最多可以置顶5条消息，红包和转账不能置顶，其它基本都没有问题。

这个功能其实对于群管理员和群主来说，才是体会最为深刻的。毕竟他们管理那么多群，怎么管理好群聊显得非常重要。而对于群里的成员来说，就是在查看消息的时候非常方便，就算这个微信群里时不时有99+的消息，但是关键的信息不会错过。推出的“群聊消息置顶”功能，这种在没有群主和管理员的允许下，被置顶的消息也能一直被看到，对于往群里发关键通知等确实非常有用。