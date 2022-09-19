Pixel 7 Pro跑分曝光，下个月正式发布！

作者：骷

【天极网手机频道】最近，谷歌正式宣布，将于北京时间的10月6日晚上11点正式召开新品发布会，将会推出包括Pixel 7系列新机在内的众多新品。

目前，有关Pixel 7系列新机的信息已经被爆料的七七八八，如今Pixel 7 Pro 已现身 Geekbench 跑分平台。根据 Geekbench 数据，谷歌 Tensor G2 是一款八核处理器，CPU 方面搭载 2 颗 2.85GHz 大核、2 颗 2.35GHz 中核、4 颗 1.80GHz 小核，而 GPU 搭载 Mali-G710。

相比谷歌初代 Tensor 处理器所搭载的2 颗 2.8GHz X1 大核 + 2 颗 2.25GHz A76 中核 + 4 颗 1.8GHz A55 小核，以及Mali-G78 MP20的GPU，Tensor G2都有着小幅的提升。Tensor G2的GPU从初代的Mali-G78 换到 Mali-G710，按照 Arm 的说法，性能可提升 20%，功耗降低 20%，机器学习速度提升 35%。

搭载 Tensor G2 的谷歌 Pixel 7 Pro CPU 单核跑分为 1068，多核跑分为 3149。而上一代 Pixel 6 Pro 的 CPU 单核跑分 1050 左右，多核跑分 2750 左右，只是小幅提升。因为硬件上的小幅提升，所以反映在跑分上，也能看出提升并不算大。

据海外爆料人士最新发布的信息显示，近日型号为 GE2AE、GP4BC、GQML3 以及 GVU6C 的四款谷歌新机已得到确认，其中 GQML3 和 GVU6C 对应的是谷歌 Pixel 7，而 GE2AE 和 GP4BC 则对应的是谷歌 Pixel 7 Pro。

此前就有国外的网友提前上手了Pixel 7以及Pixel 7 Pro两款机型，并向用户展示了两款原型机的外型以及屏幕等参数信息。与Pixel 6对比，Pixel 7的边框更窄，尺寸更加小巧，在握持手感方面有一定的提升。小巧的机身同样体现在重量上，Pixel 6机身宽度为74.92mm，重量为205g，而Pixel 7机身宽度为73.20mm，重量为195g。相较市面上普遍的200g+机型，这次的Pixel 7将重量控制在了200g以内，在整体的使用体验上相信会有不小的提升。

而Pixel 7 Pro对比Pixel 6 Pro也有着不小的提升，Pixel 7 Pro的厚度为8.82mm，包含相机凸起处的厚度为11.50mm。相比Pixel 6 Pro的9.02mm厚度有着些许的提升，但如果包含相机凸起的厚度，则两者均为11.50mm。 不过在重量方面，Pixel 7 Pro要比Pixel 6 Pro重1g，达到了209g。

根据国内爆料博主透露，谷歌Pixel 7系列新机将由国内的富士康代工，包括Pixel旗舰以及Fold折叠屏。手机采用了2K居中单孔柔性屏+50MP超大底主摄潜望多焦段影像+Tensor2自研处理器，工程机高配采用了IMX787副摄和陶瓷机身，而折叠屏就是常规的大屏内折。

有爆料者表示和 Pixel 7 Pro 都将使用 11MP 的三星 3J1 作为前置传感器，使用与上一代相同的三星 GN1 主传感器和索尼 IMX381 超广角，区别在于今年的 Pro 款长焦传感器改为了三星 GM1。在核心配置上，Pixel 7配备8GB内存、128GB存储，Pixel 7 Pro配备12GB内存、256GB存储。

不过国内的用户无法使用该系列新机的所有服务，所以基本上这款机型只是针对国外市场。完整的谷歌服务确实在国外是不可或缺的，整体的体验上也能媲美苹果生态。预计Pxiel 7系列新机发布后将会在两周内正式发货，届时期待的用户可以观望看看。