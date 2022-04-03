“为什么大家不愿换手机”冲上热搜，用户换机周期延长怪谁？

作者：毛毛

【天极网手机频道】这两天一则“年轻人为什么不愿换手机了”的话题引起热议，一度冲上热搜榜第二名，确实值得大家深思。换做以前，一年一部新机的频率是有的，因为以前那些手机五花八门各有各的特色，即便是智能手机刚出现的时候，他们的外观设计都各不相同，就是那种考试上交手机，在手机包里都能一眼认出自己手机的那种，而不是像现在扔进手机包里全是同一款型号的iPhone机型。

不知道以前大家一年换一次新机是什么原因，反正当时一年一部新机的换机频率，除了手机卡机之外，就是因为当时的智能手机也不是很贵，毕竟以前可以用不到两千元的价格就能买到一款旗舰配置加上高贵大气上档次设计的机型。再来看看今天的两千元价位之内的智能手机，无非就是一般般的配置加上一般般的塑料中框等于一般般的使用体验，甚至那个最新的一般般配置都还比不上老旗舰的性能配置。其实说到这里，我想表达的是，当代人不愿意换手机或者说换机周期变长的主要原因之一是因为手机价格更贵了，“加价不加量”的操作换谁发现了也不愿意去买。

不久前，行业分析公司Counterpoint发布的数据显示，目前用户的平均换机周期已经超31个月。市场研究机构Strategy Analytics则称，中国用户的平均换机周期为28个月。同时，根据《Canalys 2021 年度智能手机市场分析报告》，2021年智能手机平均售价同比上涨10%。Counterpoint的数据显示中国市场手机的平均售价已经从过去的1500元到2000元增长至2700元到3000元的价位段。

价格增长之后，有不少用户都会有“用回本”的心态。比如当年我购买iPhone 11 Pro Max的顶配版的时候，且不管是不是找黄牛买的，官网的售价是12699元。这个价位换做是现在也算是非常昂贵的了，要知道iPhone 13 Pro Max 1TB版本的售价也只是12999元。所以大家都会想着这么昂贵的价格，铁定是要用个十年八年不换的，这是原因之二，除非手机坏了或者是维修价格昂贵不值得之外，一般来说普通用户用着这么贵的手机是不会这么快去换的，但如果是不差钱的人就请随意。

第三个原因，其实也很简单。智能手机发展至今，外观设计越来越像，性能配置也逐渐统一化，每次推出新品的时候也不过是在上一代版本的基础上小修小补，外观上区别也不大，要么就是在屏幕上做宣传，要么就是在配色上做文章，让人看完也没什么购买的欲望。分析机构Canalys移动业务副总裁Nicole Peng曾表示：“中国市场主要的增长瓶颈在于需求侧”，而现在手机厂商的功能创新完全激发不出消费者的购买欲。

好比如去年年底内卷得厉害的折叠屏手机，不动声色的互相“掰头”。从IDC给出的数据来看，2021年中国市场约有150万台折叠屏手机，华为占比达49.3%，凭借近半数的市场份额稳居第一位，而三星和小米分别占28.8%和13.2%，OPPO则拥有6.1%的市场份额。但整体来看，折叠屏手机仍属于小众市场。IDC表示，折叠屏手机在国内智能机市场中占比约为0.5%。

折叠屏手机是未来手机形态的发展趋势吗？它是，但没有必要。本来一个屏幕6寸大小已经很合适了，毕竟这是一部手机，它既不是平板也不是电脑，根本不要这么大的屏幕;再者，折叠屏更重而且更厚，本来一款普通的5G智能手机超过200g就要挨骂了，更加厚重的折叠屏其实不是一般人会选择的，如今购买折叠屏手机的用户大部分都是想尝鲜体验，这无可厚非。话再说回来，大家都是折叠屏，而且最核心的配置用的都是一样的，与普通旗舰机的区别就在于折叠屏可以折叠，如果硬要说有不同，可能就是厂商在自己家的折叠屏手机中加入的自研技术，以及外观设计的微小区别，花上比普通旗舰机几乎多一倍的价格去买折叠屏手机，倒也不必，毕竟如今的折叠屏就像十年前的翻盖手机一样。如果想要找回当年翻盖机手感的用户，其实也不拦着，毕竟都是大家的喜好嘛。

还有一个更加实际的原因，就是换机的时候数据迁移的问题很麻烦。同品牌换机还比较方便，一键迁移就能将旧手机的所有东西，包括数据、APP，就连聊天记录都给你迁移到新手机去。但是如果跨品牌呢？跨品牌就非常麻烦，正巧前几天就搬了一次数据，两款不同品牌的机器迁移数据居然要支付19.9的费用，不支付的话没办法进行下一步操作也没办法进行迁移，如果你真的要数据搬迁过来的话只能无奈支付19.9，可能是因为我之前没试过跨品牌搬迁数据，所以没遇到过这种情况，不知道其他品牌会不会也是这样，但不管怎么说，这个操作也着实令人讨厌的。即便完成搬迁之后，所有的账号密码都要重新登陆，有一些比较重要的软件是需要用到账号密码登录的，如果当时在旧手机上使用的是人脸识别或是指纹识别，在新机的首次操作上你会被账号密码弄疯的。

更讨厌的是，如今很多厂商都学了苹果的迷之操作，美名其曰环保实则割韭菜，没有充电头没有耳机线，要用请另购。苹果就算了，20W的充电头买不买都无所谓，但是国产手机都使用上了快充技术，不配充电头且用户又不想花钱另外购买充电头的话，就算快充技术夸得天花乱坠，用户照样体验不到快充技术带来的畅快体验感。

根据市场调研公司GFK数据显示，2021年中国全年手机销量为3.1亿部，处于近期低谷。结合外部因素以及市场行情来看，短期内的走势还将在低位运行一段时间，暂时没有回暖迹象，预计2022年手机销量在3亿部左右。与此同时，中国信通院发布的数据显示，2022年截止到2月份，上市新机型累计为59款，同比下降27.2%。新机上市数量减少，也说明了手机市场出现了疲乏期，可能也有手机企业跑去造车的原因导致新机上市数量减少吧。

说到最后，手机厂商缺乏创新力、手机价格持续上涨、消费者对智能手机要求更高等多方面原因都是造成用户换机周期延长，有不少消费者都觉得换手机不如直接换一个手机壳。如何再次激起大家对新机的兴趣，也是各大厂商需要思考以及解决的问题呀。