华为nova 10z来袭，强悍影像+鸿蒙系统，千元档的新选择！

作者：田十二

华为nova系列是华为面向年轻人打造的轻旗舰产品，自诞生以来，就备受年轻人追捧，该系列手机之所以能成为年轻用户群体的爆款，主要是因为其不仅拥有不错的综合产品力，年轻人所关注的影像、快充、大屏、颜值、智慧体验等特点也统统集于一身。

9月21日，又有一款华为nova新品正式开售，它就是华为nova10z。华为nova 10z继承了nova系列的优秀基因，颜值与实力兼具，还有HarmonyOS 加持，起售价仅需1699元。可见，在开学季和求职季的当下，华为nova 10z无疑是一款非常值得入手的千元鸿蒙手机。

超高颜值，年轻人手中的时尚单品

年轻人几乎对高颜值的东西没什么抵抗力，在外观设计上颇为时尚前卫的华为nova 10z就很容易抓住他们的眼球。华为nova 10z采用了极窄边框和“顶天立地”的设计方案，正面是一块6.6英寸20:9无界全面屏，分辨率高达2400*1080，并把听筒和环境光传感器位置从传统的屏幕上沿调整到了中框，高达94.58%的屏占比极具视觉冲击力。

华为nova 10z后置摄像头与后盖一体化造型设计，光哑分色技术和一体化高压注塑工艺实现了水晶般通透的质感，8.4mm厚度、179g的轻盈机身所带来的握持感也是相当给力。手持一台华为nova 10z，无论是逛街、出游，还是朋友小聚都能让你占据时尚C位。

出色影像，随时记录美好生活瞬间

拍照、拍视频是多数年轻人的一大爱好，华为nova10z便很好地贴合了这一喜好。后置6400万AI超广角三摄影像系统，具备超高清、超广角、大光圈虚化、微距全场景拍摄能力，三颗镜头组成的AI影像系统也拥有极佳的表现能力。国庆小长假马上就到了，华为nova10z无疑是你出游的最佳拍档，一键就能将精彩的生活细节、大自然的美丽秋景、晴空中的蓝天白云尽收眼底。同时，华为nova 10z还具备1080p/ 30fps的编解码能力，可轻松拍出高清视频Vlog，记录假期的美好片段。

40W华为超级快充，续航不焦虑

有数据显示，95后平均每天使用手机时间将近9个小时，因此这类用户很看重一款手机的长续航和快速“回血”能力。华为nova10z拥有4000mAh电池和AI节电技术，充电功率也达到了40W，充电十分钟就能观看两个小时的视频。

HarmonyOS加持，尽享智慧体验

虽说华为nova10z的起售价仅只有1699元，但它得到了HarmonyOS操作系统的加持，并带来了超多智慧体验。例如身份证随意拍、试卷去笔迹两大功能，出国签证、学校报名、考驾照都需要扫描证件，只需将镜头对准身份证、驾驶证等拍照就能快速获取证件扫描件，犹如一部便携式的“扫描仪”；将华为 nova 10z 对准试卷拍摄，一键自动去除手写痕迹，随时打印重新练习，还能一键将试卷分享给其他人，考试复习更高效。

华为nova 10z还支持超级终端，可以与华为平板、PC、智慧屏等终端互联协同，例如它与打印机协同，一拉即合，可以快速将手机中的资料打印。另外，华为nova 10z搭载HarmonyOS 后，畅连进一步支持多方通话功能，手机、平板、手表、智慧屏等设备都可以自由接入，最多支持 12 方通话，让你轻松实现与亲朋好友线上聚会。

华为 nova 系列以时尚的外观、领先的影像、先进的智慧体验收获了众多年轻人的喜爱，这次的华为nova10z同样继承了这些优点。如果你想选择一款在外观设计、影像能力、智慧体验等方面都十分均衡的千元价位手机的话，那华为nova10z将会是一个非常不错的选择。