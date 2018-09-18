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凄凉！Google正式停止支持Windows手机：无法再搜索

Yesky天极新闻 2018-09-18 10:11 我要吐槽

　　【天极网手机频道】今年四月份的时候，微软官方就表示，所有的Windows Phone机型宣告售罄，包括线下零售店和线上商城，这意味曾经被微软寄予厚望的windows Phone彻底被放弃，以后也不会增加新库存。

　　Windows Phone

　　而随着一个又一个APP相继停止更新和服务，本来就在生态方面捉襟见肘的Windows移动平台已经被彻底宣判死刑。

　　据外媒报道，Google的搜索应用如今也在Windows手机上也停止服务了，尝试搜索时会直接报错，提示连接失败。

　　Winodws Phone上谷歌搜索无法连接网络

　　目前尚未找到任何解决方法，或许永远不会有了，谷歌也不可能去修复。谷歌有自家的安卓系统，曾几何时谷歌的安卓系统和微软的Windows Phone系统也算是竞争对手，所以Gmail、Google地图等等这些应用就从来不支持Windows手机，第三方开发的类似应用也直接被Google封杀。

　　虽然现在Windows Phone系统不可能对安卓系统造成任何威胁，不过谷歌也没理由去修复Windows Phone系统的Google搜索服务。

　　现在的手机市场，已经被安卓还有iOS两大手机操作系统垄断，没有着多大存在感的Windows Phone就这样走了，不带走一片云彩，令人唏嘘不已。

　　而现在的微软已经转型成了安卓手机经销商、安卓/iOS应用开发商，微软官方商城内就可以买到三星S9/S9+、三星S8/S8+、三星Note8、雷蛇手机等机型

　　微软商城截图

　　那么问题来了，还有人在坚持用Windows手机吗？

作者：徐林辉责任编辑：徐林辉）
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