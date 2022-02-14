自研多维度追踪算法，OPPO Watch 2新增户外滑雪模式

作者：More

四年一届的冰雪运动盛会的召开燃起了很多人的冬季运动热情，运动员们在奥运赛场上奋力拼搏，作为普通人的我们不免也会想要到滑雪场上运动一番。为了满足用户需求，OPPO Watch 2系列在2月11日正式上线了户外滑雪模式，用户可通过系统在线升级获得功能更新，亲自体验滑雪运动的魅力。

OPPO Watch 2系列的滑雪算法由OPPO健康实验室自研，能够多维度追踪滑雪运动数据。当户外滑雪模式开启时，用户的滑雪轨迹、距离、趟数、坡度、速度、滑行时长、落差等运动数据，以及滑雪时的卡路里消耗、心率均可被手表检测，发生心率过高时OPPO Watch 2系列还会发出提醒，让用户在享受滑雪乐趣的同时兼顾安全保障。

“智能与续航兼具” 是OPPO Watch 2系列的核心优势，这种优势也延续至滑雪场景，形成全链路式的滑雪辅助。佩戴手表，滑雪前可以进行运动热身训练，滑雪后能够实现数据报告分析。在雪场脱离手机的情况下，依靠eSIM独立通信，手表可以保持微信在线，还可以提供微信/支付宝移动支付等功能。此外，户外滑雪模式下支持小布语音操控及音乐播放，即使身穿滑雪服行动不便，也能轻松获得腕上智能体验。与此同时，依托于UDDE双擎混动技术带来的超长续航表现，OPPO Watch 2系列可以支撑用户畅玩雪场一整天，智能体验不掉线。

在“科技引领健康生活”的发展理念下，OPPO持续发力于运动健康与智能生态领域，在本次更新中还带来了初中生体育测评、升级版睡眠模式、息屏显示、手表快应用等功能。如果你也想追随冬奥热潮体验滑雪运动，不妨关注OPPO Watch 2系列的版本更新，或者入手一块运动、健康、智能、续航全都在线的OPPO Watch 2。