谷歌将于10月6日发布Pixel 7系列和Pixel Watch

作者：夏初

【天极网手机频道】9月7日消息，谷歌官方正式宣布将于北京时间10月6日晚11:00举行新品发布会，推出 Pixel 7系列机型以及包括Pixel Watch在内的多款新配件，此外，谷歌还将宣布Nest智能家居产品组合的新增功能。Made by Google发布会将在纽约威廉斯堡附近举行。

早在今年5月份的Google I/O大会主题演讲中，谷歌已经对Pixel 7、Pixel 7 Pro和Pixel Watch 进行了预热。预计Pixel 7系列将搭载谷歌自研的第二代Tensor芯片，基本的规格将保持不变。目前谷歌也已经公布了Pixel 7 & 7 Pro系列的外观视频，整体设计延续了Pixle 6系列的设计风格，但是在摄像头区域进行了重新设计。和上一代Pixel 6 Pro对比，谷歌Pixel 7 Pro金属中框与背部相机区域的金属盖板为一体化设计，工艺难度更高。

参数方面，谷歌Pixel 7采用1080P中置挖孔屏，谷歌Pixel 7 Pro采用2K中置挖孔屏，二者都标配谷歌定制的第二代Tensor芯片，标准版预计配备8GB内存，Pro版预计配备12GB内存。谷歌Pixel 7系列手机将预装Android 13操作系统，同时还将为照片、视频、安全和语音识别带来更多个性化功能。

值得一提的是，谷歌Pixel 7系列影像系统配置此前已经曝光，爆料者表示，谷歌Pixel 7和 Pixel 7 Pro都将使用11MP的三星3J1作为前置传感器，使用与上一代相同的三星GN1主传感器和索尼IMX381超广角，支持OIS光学防抖。

此外，谷歌Pixel 7系列已经通过了FCC认证，支持Wi-Fi 6E、蓝牙和NFC功能。

另一方面，作为谷歌设计和制造的第一款智能手表，Pixel Watch是谷歌首次将自家的成果与 Fitbit的健康和健身专业知识结合在一起的“新物种”，运行全新的、重新设计的 WearOS，旨在与所有Pixel和安卓手机以及Pixel Buds Pro和Pixel Buds A系列无线耳机配合使用。Pixel Watch将采用圆形屏幕，传闻其电池容量为300mAh，通过磁吸充电。Pixel Watch将提供黑色、灰色和金色三种颜色可选。