苹果新功能或允许开发者自动收取上涨的订阅费用

作者：夏初

【天极网手机频道】相信苹果用户或多或少都使用过苹果的订阅功能。这是因为虽然部分App提供免费下载，但是其提供的服务或者用户想要解锁的服务需要以订阅的形式获得。而iPhone这样的苹果设备在订阅这一选项上的设计本身就比较……复杂，一些视频平台的会员同样是以订阅的形式出现，而如果用户忘记关闭自动续费，那么就会出现默默扣费的情况。

在订阅功能方面，苹果在一些情况下还是会给到用户提醒，例如当订阅涨价时，苹果要求客户在订阅成本上涨时明确同意订阅价格上涨。如果客户没有点击显示的“同意新价格”按钮，他们的订阅将自动取消。但是这一“良心”提醒可能会在未来发生改变。

4月6日消息，科技网站TechCrunch报道，苹果似乎正在测试一项新功能，该功能允许开发人员在订阅价格上涨时自动向用户收费。

这意味着如果苹果正在测试的新功能推出，客户可能只会收到即将发生的更改的通知，而不是让他们选择取消。这是对于订阅规则的两种不同设计逻辑，从本质上来说，苹果正在测试选择退出系统，而不是选择加入系统来更改订阅价格。

其他开发人员注意到不同订阅的类似行为，苹果发言人向TechCrunch证实，它正在对新的订阅系统进行试点测试。

苹果发言人表示，“我们正在试行一项我们计划很快推出的新商务功能。该试行包括各种应用程序类别、组织规模和地区的开发人员，以帮助测试即将推出的增强功能，我们认为这对开发人员和用户都非常有用，而且我们‘未来几周将有更多细节要分享’”。

显而易见的是，如果这一变化更广泛地推广，App Store用户将需要密切关注他们的订阅，因为如果没有目前存在的快速选择加入系统，价格上涨将更容易被忽视。如果不认同涨价，用户就需要尽快找到相关订阅并手动取消，否则就会出现因忘记取消而造成的不必要的花费。

目前的消息显示，苹果不会提供有关试点测试的更多细节，也没有提供有关当前涉及的应用程序或该功能何时可能更广泛地向所有开发人员推出的信息。