大疆手持摄影设备DJI OM 5手机云台：京东618活动期间预售799 元

作者：弈秋

【天极网手机频道】618活动即将到来，大疆官方旗下最新一代手持云台DJI OM 5目前京东618活动预售期间支付100元，原售价999元现在直降200元，到手价799元。手持云台支持磁吸手机架、补光手机夹等全新配件。

这款手持云台DJI OM 5发布于 2021 年 9 月 8 日，外观上提供“雅典灰”和“云慕白”配色，金属套件经阳极氧化处理，特殊工艺抛光，为OM 5带来华丽精致的美观观感。DJI OM 5 采用可折叠设计,折叠后为手掌大小的机身，更好方便携带。内藏延长杆，延长杆采用精抽工艺，延展顺畅，可在215 毫米范围内随意停留。并且其扭矩同步加大，重量由上一代的 390g 缩减至 290g。采用了升级版高精度无刷电机体，折叠后的体积相比第四代缩小了 1/3，体积更小。云台倾角符合人体工学设计，手柄曲线贴合手掌，握持舒适。

依旧具有三轴增稳功能，而且云台增稳性能超强，可拍摄低视角画面，可把故事主角稳框C位。云台新增了拍摄指导功能，可以智能识别场景。为用户推荐适合的拍摄手法及教学片;也能根据用户所拍取的素材智能推荐一键成片，让记录、剪辑、成片一气呵成。

新一代智能跟随算法4.0让镜头跟得更紧，而且运镜也更为平滑。视频拍摄提供多种版本，待用户选好模板，按照提示逐步操作，对于不善于剪辑、拍摄的新手小白，作品也依旧能够在记录拍摄的每个瞬间下呈现各自的精彩。

手持云台DJI OM 5拥有动态变焦、分身全景、延时摄影、旋转模式等多种超赞拍摄模式，让我们总能找到适合当下此刻的那一个拍摄模式。目前手持云台DJI OM 5在预售期间内，感兴趣的朋友可以进一步去官方商城了解一下。