DxOMark CEO又发话了：厂商不送测是因为拿不了第一！

作者：骷

【天极网手机频道】早在小米12S系列发布之前，小米创始人雷军就明确表示，小米12S系列手机将不会送测DxOMark，这在当时还引起了不小的争议。后来，DxOMrak选择自费购买了小米12S Ultra进行评测。

前段时间，DxOMark也曾发布过一则视频，视频中DxOMark的CEO回应业界传闻称“我们不卖分也不卖榜”，业务模式是出售实验室和技术报告，公布的分数如何仅取决于产品自身质量，并不受厂商是否选择评测服务影响。

随后，OPPO签副总裁沈义人对DxOMark的视频发表评论称“的确是不假，分和榜是不卖的。但卖‘服务’，按照反馈调试分高，榜也高。”有网友问到，既然OPPO知道DxOMark的尿性，为什么还要送测手机呢？沈义人回复到“大家既然都想看，就简单给大家看一下咯。了解了就知道没什么价值了。”

DxOMark是一个创立于2003年的评测机构，专门评测单反、手机等设备的成像质量并为这些设备打分。据官方介绍，DxOMark拥有世界上最大的图像数据库， 并且他们认为光学设备的评测是一种科学而非主观的体验。

DxOMark针对手机的评测主要从拍照和录制视频两方面为基准，其中拍照评测中，得分主要包括对比度、曝光、色彩、噪点、自动对焦、细节处理、变焦、闪光灯以及背景虚化九项。但是和相机测试提供详细数据不同，手机评测报告更多的是样张对比。

近日，针对厂商不愿送测DxOMrak的问题，DxOMrak的CEO也作出了回应：“并没有特别去回应小米，只是想解答社交网络上的消费者疑问。不是越来越少的厂商不用我们的测试分数，而是越来越少的手机测试分数能排在第一。”不拿到第一，厂商就无法宣传新机。

此外，弗雷德里克・吉夏尔谈到了 DxOMrakK 的收入占比，测评报告和测试工具 / 实验室的收入占比大致为三分之二和三分之一。

但是如今的DxOMrak早已不复当年的辉煌，手机厂商刚开始影像军备竞赛之初，纷纷将手中的新机送测DxOMark想借此为背书为消费者提供权威的影像信息，然而随着后来DxO被曝收钱提升手机排行，并且各种测试漏洞百出，显得极其不专业，甚至出现并不公平的测试方案，让手机厂商和用户反感。

尤其是硬件素质明显不等的情况下，DxO的评测能将硬件低一档的设备吹到天花乱坠，如此行径确实也是让用户难以继续保持信任。

针对这个回应，能够明显看出来DxOMark基本毫无反思，全程都在嘴硬且态度极为傲慢。就算如其CEO所言，即使厂商能在你DxOMark上拿到榜一，面对一个失去公信力的评测机构，这样的榜一宣传对厂商能有什么益处呢？消费者还认你这个评测排行榜吗？

DxOMrak会落得如今这般人人喊打的下场，完全是其咎由自取，不够爱惜自己的羽毛，在评测过程中漏洞百出甚至存在双标行为，这样的态度如何去维系与用户之间的信任，又如何树立自身公正的形象呢？所以归根结底还是那句老话，多行不义必自毙，希望DxOMrak能回归初心，不要赚着两边的钱，说着两边的话，最后还来绿茶一下说你不行。