OPPO携手中国联通建“5G体验中心” Reno 5G版助力5G商业快速落地

作者：雷文信

【天极网手机频道】2019年4月24日，中国联通全球产业链合作伙伴大会在上海世博中心举行，本次大会以“联通5G，共见未来”为主题。作为全球领先的手机品牌和中国联通核心合作伙伴，OPPO参加了本次盛会并宣布与中国联通共建 “5G体验中心”，首款5G手机――OPPO Reno 5G版抢先为用户带来了畅快的游戏体验，在未来5G商用的战场中抢占了有利先机。

OPPO携手中国联通共建“5G终端创新联合研发中心”

众人拾柴火焰高，5G技术的演进及商业应用的落地需要产业链力量的协同合作。本次会议中，OPPO与中国联通等产业链伙伴共建的“5G终端创新研发中心”正式揭牌，旨在集产业链力量设计制造更多创新5G终端。作为中国联通的重要合作伙伴，OPPO将积极参与到创新研发中心的建设工作中，利用自身软硬服一体化的综合优势，进一步强化双方在5G终端研发方面的合作，从而将更多创新5G终端和体验带给消费者。

目前，5G的基础建设正在快速的覆盖之重，中国联通在会上就宣布了宣布了“7+33+n”5G网络部署计划，即在北京、上海、广州、深圳、南京、杭州、雄安7个城市城区连续覆盖，在33个城市实现热点区域覆盖，在n个城市定制5G网中专网，全面推进5G网络布局。而OPPO Reno 5G版作为首批5G终端设备，能为用户带来抢先的5G体验，为了进一步实现享受5G的畅爽体验，OPPO与中国联通合作开设了两个“5G体验中心”，分别位于淮海中路的OPPO上海超级旗舰店及位于上海置地广场的OPPO授权体验店，为消费者带来“快人一步”的5G体验。抢占了5G市场的先机，OPPO将放眼未来，依托中国联通5G网络覆盖，将陆续开设100个“5G体验中心”，将5G领先体验带给更多消费者。



OPPO与中国联通携手共建的“5G终端创新研发中心”正式揭牌

此前，OPPO在中国联通5G网络下，通过Reno 5G版顺利完成完整的5G外场测试，并首次成功实现下载速率高达1Gbps的国内外场端到端测试，成为国内5G商用进程中的重要里程碑。5G外场测试更接近于用户的实际使用场景，进一步验证了并确保5G网络的整体表现，也标志着Reno 5G版在中国联通5G网络环境下具备了商用能力。

积极合作产业链各方 致力成为5G先行者

大会《5G终端产业合作与创新分论坛》环节，OPPO 5G标准专家史志华发表了题为“万物互融，合作共赢――OPPO Reno 5G版助力开启5G时代”主题演讲，与产业链各方分享OPPO关于5G的思考以及相关研发成果进展。



OPPO 5G标准专家史志华在中国联通全球产业链合作伙伴大会发表主题演讲

OPPO 5G标准专家史志华表示：“2019年将是5G商用元年，5G与AI人工智能、大数据、云等技术融合所带来的革命性体验，将会是5G+时代的关键，并会为用户带来真正的价值。未来，5G将开启万物互融的时代，而智能手机也仍将是最重要的核心入口。”

作为5G的先行者，OPPO在5G领域提前布局并进行深入研发，通过多年的积累，在5G标准制定、软硬件搭建等方面均取得了突出成绩。在通信标准方面，OPPO已经向3GPP提交了超过2600篇技术提案，并拥有全球超过2000族专利申请，同时参与到3GPP Release 16的标准制定工作中。软件方面，OPPO正在与不同设备厂商、运营商以及芯片厂商进行联调联测。全球市场布局上，OPPO已经在欧洲推出OPPO Reno 5G版，并将在国内率先开启“5G星火计划”(5G友好用户体验计划)，加速5G在中国市场的商用进展。

OPPO Reno 5G版正式亮相 商业落地准备就绪

在现场的5G展区，OPPO通过现场仪表连接条件下成功实现了超过2200Mbps的连接速度，同时，在接入展会现场中国联通5G实网后，Reno 5G版实现了NR下行899Mbps速率，一部1G容量的电影可以轻松实现“秒传”。，现场的用户可以实际上手体验5G网络带来的高速与便利体验，在线观看高清视频时可随意拖动进度条，拖动之后也不必再像现在一样还需等其缓冲后才能观看，在5G网络下随意拖动后不再需要等待网络加载或缓冲视频内容即可观看;甚至可以直接通过5G网络在云端加载王者荣耀等大型手游，不需要下载游戏，实现高速传输、超低时延的畅快游戏体验效果。



OPPO展台5G体验区

游戏方面，得益于5G技术的超高速连接和低时延等特点，用户使用Reno 5G版手机直接访问在云端加载和运行的大型游戏，如《王者荣耀》等，无需预先下载安装至手机，即可获得畅快的移动游戏体验。

此次OPPO在中国联通全球产业链合作伙伴大会现场展示的5G领域研发成果以及在5G终端全球布局和与中国联通进行外场联调联测，都体现了OPPO在5G技术、产品和应用方面的领先优势。OPPO正在通过与5G产业链合作伙伴的多方合作，推动5G产业链的进一步成熟，全面助力5G商用落地。