全新H2芯片加持，为AirPods Pro 2带来新功能体验

作者：弈秋

【天极网手机频道】2022秋季苹果发布会上，苹果推出了第二代AirPods Pro，它配备了全新的H2芯片。H2是H1的继任者，与H1相比实现了大幅性能升级。它进一步改进了第二代AirPods Pro的音频降噪，为其带来新的透明模式和更好的声音等新功能体验。

主动降噪功能体验。H2芯片可消除比原始空气专业版多两倍的噪音。通过新的自适应透明度模式，可以根据周围环境中的声音调整主动降噪的级别。H2 芯片允许在设备上进行处理，从而最大程度上减少嘈杂的环境声音如警笛、建筑工程或音乐会上的外界声源。

改进的声学效果体验。 采用全新的低失真音频驱动器和定制放大器配合使用，H2芯片可提供“卓越的声学体验”。借助 Apple H2芯片，这款耳机的处理能力得到了扩展。当我们听音乐时，它可以在整个频率范围内提供更好的覆盖范围，在更宽的频率范围内提供更丰富的低音和更清晰的声音。

个性化空间音频体验。这个也是其推出的亮点新功能，该功能已在iOS 16中推出。即可以配合iOS 16使用iPhone的原深感摄像头，去创建空间音频个人轮廓资料，因为每个人自己接收到的声音，会因头部和耳朵大小形状而有所影响。个性化空间音频功能，就可以通过声音精准地映射到专为个人调教优化好的虚拟空间中。

得益于这颗H2芯片，新的AirPods Pro 2具有相对第一代有明显不同的亮点。发布会上已经公布新款AirPods Pro 2售价为249美元，将于9月9日晚8点开始订购，并于9月23日正式全网发售。感兴趣的小伙伴，可以到官网或线上商城平台了解相关详情。