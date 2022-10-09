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iOS 16.1 Beta4新增粘贴开关，烦人的粘贴提示总算不见了？

2022-10-09 17:27:22 作者：

  【天极网手机频道】上个月，随着iPhone 14系列新机的正式开售，苹果也向全球用户推送了iOS 16正式版，但却因为反复出现的复制粘贴弹窗，使得iOS 16受到用户的不少吐槽。

  

iOS 16.1 Beta4新增粘贴开关，烦人的粘贴提示总算不见了？

  那段时间，许多媒体以及用户在网上吐槽iOS 16的复制粘贴功能，对该功能进行了口诛笔伐，认为这项功能实在过于繁琐，每次从一个App复制内容到另一个App粘贴都会弹出弹窗询问用户是否允许，如此糟糕的体验确实让用户感到十分糟心。

  站在苹果的角度来看，这项功能是出于保障用户的隐私安全考虑，提醒用户有哪些应用在读取用户的剪贴板，但是苹果没有做好这项功能的细节。往往用户在允许过一次后，权限控制应该默认该App可以读取剪贴板，可能苹果大概是考虑到每次复制的内容不一样，所以App粘贴不同内容时也需要用户授权，而且是多个App。

  也有另一个原因是国内的App之前一直都处于一种权限滥用的状态，读取用户的剪贴板来窥探用户的隐私，以推送相关内容，这种情况蔓延到了所有类型的App中。所以当苹果推出这项功能时，所有App就被暴露无遗。

  

iOS 16.1 Beta4新增粘贴开关，烦人的粘贴提示总算不见了？

  从根本上来看，苹果这项功能的逻辑存在问题，但是App生态也要做出改变，就拿视频App来说，你自动读取用户的剪贴板是干嘛的呢？这种权限滥用的行为确实需要得到控制。而且这种情况在苹果近期推送的iOS 16.1开发者测试版中并没有得到解决，不过最新的消息显示苹果将会改变这一现状。

  在那之后，苹果紧急推送了一版系统，改善了这一情况。在那一版系统更新中，当用户主动粘贴时，不再需要明确批准是否允许粘贴。虽然相对之前有了一些改进，减少了弹窗次数，但根本上并没有解决这一问题。

  最近，苹果推送了iOS 16.1 Beta 4版本，增加了“从其他 App 粘贴”开关，允许用户从其他 App 粘贴时选择询问、拒绝、允许三种方式。需要注意的是，应用需弹出过粘贴弹窗才会在设置中显示这一开关。

  

iOS 16.1 Beta4新增粘贴开关，烦人的粘贴提示总算不见了？

  随着iOS 16的不断更新，不少遭到用户吐槽的问题都得到了解决。对于很多用户来说并不想升级到最新的iOS 16，但随着今年苹果推出了全新的AirPods Pro 2，如果有用户购买了这一产品，那么就必须搭配最新的iOS 16系统才能使用AirPods Pro 2所有功能，也算是变相让用户升级到最新系统了。

  按照以往的经验，苹果可能会在这个月正式推送iOS 16.1系统，届时用户将会迎来更加好用的iOS系统。

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