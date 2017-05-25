索尼砍掉次旗舰系列 未来专注旗舰和中端机

【天极网手机频道】索尼在2017年投资者大会上确认，他们将砍掉定位为“Premium Standard”级别的机型，也就是次旗舰产品，包括索尼2016年发布的Xperia X和Xperia X Compact，这两款机型拥有近乎旗舰手机的规格，同时定价也比较合理。在未来，他们将主攻高附加值的旗舰手机以及中端手机。

索尼会决定砍掉这一定位产品线并不让人意外，数据显示这样索尼的次旗舰产品销量十分惨淡。比如在日本国内，索尼Xperia X和X Compact仅实现了85%的目标出货量，而在海外市场只有31%。就全球市场来看，该系列仅完成了出货量目标的43%。

索尼今年的精力将放在旗舰机型和中端机型上，旗舰机型包括Xperia XZ Premium和XZs，中端机则包括Xperia XA1和XA1 Ultra。

索尼还表示，他们希望以差异化来重振手机业务，最重要的就是为手机加入只有索尼才能提供的独家技术。另外索尼只会注重其品牌影响力向来较强的市场，比如日本，东亚，APAC，中东以及欧洲市场。

索尼仍然希望能在北美市场有所作为，不过索尼也意识到品牌认可度需要极大的投资。此外索尼对印度市场保持谨慎，因为目前印度市场占主导的主要还是低端机，这类产品的利润简直微乎其微。

（ 作者：Leo 责任编辑：刘浪）

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